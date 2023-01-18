До конца года Германия может передать Украине Leopard 2: СМИ узнали количество единиц

Также Германия рассматривает возможность поставки Украине еще 29 танков Leopard 2 из двух стран Европы.
Германия может до конца 2023 года передать Украине от 10 до 15 отремонтированных танков Leopard 2, но при условии, что правительство ФРГ примет это решение в ближайшее время.
Об этом сообщили изданию Frankfurte Allgemeine Zeitung источники в оборонной сфере.
Первая поставка возможна уже в октябре или ноябре 2023 года. Источники добавляют, если правительство ФРГ "даст зеленый свет", то от третьего квартала можно будет поставлять по одному Leopard 2 в неделю.
Кроме того, информационное агентство пишет, что Германия также рассматривает возможность поставки Украине еще 29 танков Leopard 2, предназначенных для Словакии и Чехии. Однако Прага и Братислав должны согласиться на это. В обмен Словакия и Чехия могли тогда получать около 3-х танков в месяц, начиная с 2024 года.
Западные танки для Украины
Во время визита во Львов президент Польши Анджей Дуда объявил о намерении передать Украине танки Leopard. Президент страны рассказал о количестве танков, которые может получить Украина.
После этого о своих намерениях поставлять Украине современные танки заявила Британия. Позже м Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в Палате общин, подтвердил поставки Украине танков Challenger 2, орудий и бронетехники.
Теперь министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отправится в двухдневную поездку в США и Канаду. Ожидается, что во время своего визита он убеждает союзников передать Украине больше боевых средств.
Читайте также: