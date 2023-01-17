Польша собирает коалицию стран, которые предоставят Украине танки "Леопард"

Президент Польши Анджей Дуда хочет собрать хотя бы бронетанковую бригаду для ВСУ.

Польша собирает коалицию стран, передающих Украине немецкие танки "Леопард".

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает его канцелярия.

"Мы собираем сообщество стран, которые предоставят Украине танки "Леопард". Надеюсь, что к нам присоединятся союзники и мы сможем сформировать хотя бы бронетанковую бригаду", – сказал Дуда.

Западные танки для Украины

Польша решила передать Украине роту боевых танков "Леопард". В понедельник, 16 января, министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил поставки для помощи Украине танков Challenger 2, орудий и бронетехники, а Франция решила предоставить ВСУ БТР Bastion и колесные танки AMX-10RC.

В то же время другая большая страна Евросоюза и НАТО, Германия, до сих пор думает, передать ли Украине танки "Леопарды".

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украину необходимо обеспечить оружием, которое ему нужно для победы, а риск применения Россией ядерного оружия невысок.

Дуда пообещал "Леопарды", Германия все еще медлит

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