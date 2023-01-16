Канада якнайшвидше передасть Україні систему ППО – міністерка оборони

Пересувний зенітно-ракетний комплекс NASAMS разом із боєприпасами було придбано в партнерстві зі США.

Канада оголосила, що придбала для України вдосконалену зенітно-ракетну систему NASAMS за 406 мільйонів доларів, яка призначена для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.

Як повідомляє телеканал CBS, міністерка оборони Канади Аніта Ананд заявила, що зволікань із передаванням системи ППО Україні не буде.

За словами очільниці військового відомства Канади, постачання необхідного для захисту неба над Україною озброєння "відбудеться якнайшвидше". Вона додала, що йдеться не про роки, а про найближчі місяці.

Канада придбала систему NASAMS разом із боєприпасами. Ананд наголосила, що ключовим фактором закупівлі було тісне партнерство зі Сполученими Штатами.

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Міністерка оборони Канади також зазначила, що уряд країни зосереджується на закупівлі обладнання для канадських військових, але водночас намагається підтримати Україну.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україну необхідно забезпечити зброєю, яка їй потрібна для перемоги, а ризик застосування Росією ядерної зброї є невисоким.

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