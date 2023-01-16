Що потрібно додати до кави, щоб розкрити її смак

Що додають до кави, щоб поліпшити її смак, читайте в матеріалі ТСН.ua

Багато українців розпочинають свій день з кави, а деякі – п’ють її протягом усього дня. Споживання цього напою стало ритуалом, її п’ють при зустрічах у кав’ярнях та запрошують на каву рідних і знайомих. Кава змагається з чаєм за звання найбільш вживаного напою у світі після звичайної води, щоб покращити смак кави, точніше, розкрити усі її нотки, до кави додають різноманітні інгредієнти.

Оскільки кава культивується з давніх-давен та посідає важливе місце у багатьох світових культурних традиціях, людство винайшло безліч способів приготування цього напою та багацько смаків, якими її можна наділити.

Пити "приправлену" каву українці почали ще у другій половині 19 сторіччя. У Києві існувала мережа кав’ярень варшавського емігранта Францішека Голомберта, фішкою якої була кава, яку подавали з морозивом та зацукрованими фруктами.

Каву подавали не лише з харчовими додатками, а і з духовною їжею. У київській кондитерській швейцарця Семадені до кави подавали свіжу газету. Традиція читати пресу за чашкою кави була дуже популярною у минулому, сьогодні також широко розповсюджена, хоча паперові газети давно вже замінили екрани гаджетів.

Популярність кави пов’язують з ім’ям галичанина Юрія Кульчицького, який не лише врятував Відень від османської облоги 1683 року, а й відкрив свою кав’ярню, де почав подавати каву з молоком. Таке рішення суттєво збільшило популярність кави, адже тепер її смак став м’яким, приваблюючи тих, кому раніше не був до вподоби смак гіркої чорної кави.

Ось невеликий перелік добавок, які допоможуть розкрити смак кави:

В першу чергу, це різноманітні спеції . У напій при приготуванні можна додавати та поєднувати корицю, кардамон, ваніль, гвоздику, імбир, мускатний горіх, запашний перець, лавровий лист, аніс, кмин, бадьян. Важливо, щоб їх було в міру — прянощі повинні підкреслювати аромат кави, а не вбивати її смак. Якщо спеції за рецептом потрібно подрібнювати, робити це потрібно безпосередньо перед приготуванням.

. У напій при приготуванні можна додавати та поєднувати корицю, кардамон, ваніль, гвоздику, імбир, мускатний горіх, запашний перець, лавровий лист, аніс, кмин, бадьян. Важливо, щоб їх було в міру — прянощі повинні підкреслювати аромат кави, а не вбивати її смак. Якщо спеції за рецептом потрібно подрібнювати, робити це потрібно безпосередньо перед приготуванням. Додавати до кави можна і різноманітні сиропи, що власне і пропонують в кав'ярнях. Серед популярних сиропів — ягідні, кленовий, м'ятний, карамельний. Кленовий сироп відмінно доповнює смак кави, а м'ятний сироп надасть напою цікавих ноток свіжості.

що власне і пропонують в кав'ярнях. Серед популярних сиропів — ягідні, кленовий, м'ятний, карамельний. Кленовий сироп відмінно доповнює смак кави, а м'ятний сироп надасть напою цікавих ноток свіжості. Любителі солодкого додають до кави ніжні зефірки — маршмеллоу.

Спробуйте з кавою з медом або соком агави — це натуральні підсолоджувачі, які надають кави унікального смаку.

або соком агави — це натуральні підсолоджувачі, які надають кави унікального смаку. Якщо холодно, до речі додавати до кави алкогольні напої. У каву зазвичай додають віскі, бренді, коньяк, солодкі лікери, текілу, ром.

У каву зазвичай додають віскі, бренді, коньяк, солодкі лікери, текілу, ром. Якщо жарко, скоріш як десерт, додають прямо в чашку до кави морозиво , яке розтанув, утворює на поверхні ніжну молочну піну.

, яке розтанув, утворює на поверхні ніжну молочну піну. Вигідно відтіняють смак кави горіхи — подрібнений, обсмажений фундук, арахіс, мигдаль, волоські горіхи.

— подрібнений, обсмажений фундук, арахіс, мигдаль, волоські горіхи. Звичайно, чудово доповнить смак кави шоколад. Поєднуючи ці два продукти, отримаємо терпкий і водночас м'який напій. Шоколад у каву можна додавати у вигляді какао-порошок, шоколадної стружки або шоколадного сиропу.

Поєднуючи ці два продукти, отримаємо терпкий і водночас м'який напій. Шоколад у каву можна додавати у вигляді какао-порошок, шоколадної стружки або шоколадного сиропу. Змінити звичний смак кави може сіль, вона нейтралізує гіркий присмак у каві та допомагає глибше розкрити її смак.

вона нейтралізує гіркий присмак у каві та допомагає глибше розкрити її смак. Дехто для пом’якшення смаку кави додає до неї олії. З нею смак напою стане ніжнішим та приємнішим.

З нею смак напою стане ніжнішим та приємнішим. Кава з вершковим маслом існує у традиціях багатьох народів світу, Завдяки додаванню масла до кави напій набуває бархатистий вершковий смак, м'який аромат і його можна вживати як повноцінний сніданок.

існує у традиціях багатьох народів світу, Завдяки додаванню масла до кави напій набуває бархатистий вершковий смак, м'який аромат і його можна вживати як повноцінний сніданок. Окрім того, чудовим додатком до кави є червоний перець , який надає каві незвичний аромат та трохи гостроти. Головне при додаванні перцю – не переборщити. Подрібніть кілька горошин червоного перцю в кавомолці та підсоліть ним напій.

, який надає каві незвичний аромат та трохи гостроти. Головне при додаванні перцю – не переборщити. Подрібніть кілька горошин червоного перцю в кавомолці та підсоліть ним напій. До кави можна додавати цедру цитрусових , напій тоді буде з неперевершеним ароматом апельсина, мандарину чи лимону.

, напій тоді буде з неперевершеним ароматом апельсина, мандарину чи лимону. Одним із найекзотичніших «розкривачів» смаку кави є часник. Не бійтесь, характерного для часнику присмаку у каві не буде, а аромат її суттєво не зміниться, а лише підсилиться. Для приготування кави із часником, вкиньте почищений зубчик у турку перед тим як ставити її на плиту. А перед подачею, вийміть часник із напою.

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