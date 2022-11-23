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Сирна кава – рецепти приготування вишуканого напою

Дата публікації
Перегляди
1991
Час на прочитання
2 хв
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Сирна кава – рецепти приготування вишуканого напою

Рецепти кави з сиром

Як приготувати каву з твердим сиром, плавленим сирком, підбір інгредієнтів, хитрощі приготування – в матеріалі ТСН.ua

Декілька цікавих та корисних фактів:

Вважається, що рецепт приготування кави з сиром придумали французи. Назва цього напою у них звучить як «кава з сиром по-французьки».

  • Сирна кава – не лише смачний, а й корисний напій. У каві багато мікроелементів, вітамінів та антиоксидантів, у сирі — кальцію, фосфору, вітаміну A, D і групи B.
  • Запорука смачної кави з сиром – це якісна, натуральна кава та смачний сир. Вибір сиру залежить від уподобань. Якщо полюбляєте міцну каву, сир вибирайте з різким смаком, для лате, капучино краще брати несолоні, м’які сири.

Рецепти кави з сиром

Французький класичний метод приготування кави з сиром

Інгредієнти:  зварена будь-яким способом проціджена кава, твердий сир – 50 г, сіль на смак.

  • сир порізати на шматочки,
  • влити гарячу каву, посолити,
  • збити блендером до однорідності.

Якщо не має блендера, можна приготувати «ліниву» сирну каву. Покласти сир на дно чашки, залити гарячою кавою, перемішати. 

Ще варіант кави по-французьки з сиром

Інгредієнти: смачний еспресо, молоко - 50 мл, сир – 50 г, сіль та цукор на смак.

Приготування:

  • молоко доводимо до кипіння,
  • додаємо сіль або цукор, сир, розмішуємо все до повного розчинення сиру,
  • масу виливаємо у свіжозварену гарячу каву

Кава з вершковим плавленим сиром

Інгредієнти: кава натуральна, вершки -50 мл, вершковий плавлений сир - 50 г (повна столова ложка),  цукрова пудра — пів чайної ложки, сіль на смак

Приготування:

  • Зваріть, найкраще в турці, міцну каву, дочекайтесь, коли на поверхні з'явиться пінка,
  • Зніміть з вогню, дочекайтесь, коли пінка осяде, тоді знову поставте на вогонь.
  • Відставте турку в сторону, накрийте блюдцем.
  • Вершки прогрійте, не доводячи до кипіння.
  • До гарячих вершків додайте цукрову пудру, плавлений сир та свіжозварену каву
  • Збийте напій з допомогою блендера 10-15 сек.

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Дата публікації
Перегляди
1991
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