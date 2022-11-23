Сирна кава – рецепти приготування вишуканого напою

Як приготувати каву з твердим сиром, плавленим сирком, підбір інгредієнтів, хитрощі приготування – в матеріалі ТСН.ua
Декілька цікавих та корисних фактів:
Вважається, що рецепт приготування кави з сиром придумали французи. Назва цього напою у них звучить як «кава з сиром по-французьки».
- Сирна кава – не лише смачний, а й корисний напій. У каві багато мікроелементів, вітамінів та антиоксидантів, у сирі — кальцію, фосфору, вітаміну A, D і групи B.
- Запорука смачної кави з сиром – це якісна, натуральна кава та смачний сир. Вибір сиру залежить від уподобань. Якщо полюбляєте міцну каву, сир вибирайте з різким смаком, для лате, капучино краще брати несолоні, м’які сири.
Рецепти кави з сиром
Французький класичний метод приготування кави з сиром
Інгредієнти: зварена будь-яким способом проціджена кава, твердий сир – 50 г, сіль на смак.
- сир порізати на шматочки,
- влити гарячу каву, посолити,
- збити блендером до однорідності.
Якщо не має блендера, можна приготувати «ліниву» сирну каву. Покласти сир на дно чашки, залити гарячою кавою, перемішати.
Ще варіант кави по-французьки з сиром
Інгредієнти: смачний еспресо, молоко - 50 мл, сир – 50 г, сіль та цукор на смак.
Приготування:
- молоко доводимо до кипіння,
- додаємо сіль або цукор, сир, розмішуємо все до повного розчинення сиру,
- масу виливаємо у свіжозварену гарячу каву
Кава з вершковим плавленим сиром
Інгредієнти: кава натуральна, вершки -50 мл, вершковий плавлений сир - 50 г (повна столова ложка), цукрова пудра — пів чайної ложки, сіль на смак
Приготування:
- Зваріть, найкраще в турці, міцну каву, дочекайтесь, коли на поверхні з'явиться пінка,
- Зніміть з вогню, дочекайтесь, коли пінка осяде, тоді знову поставте на вогонь.
- Відставте турку в сторону, накрийте блюдцем.
- Вершки прогрійте, не доводячи до кипіння.
- До гарячих вершків додайте цукрову пудру, плавлений сир та свіжозварену каву
- Збийте напій з допомогою блендера 10-15 сек.
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