Сирна кава – рецепти приготування вишуканого напою

Як приготувати каву з твердим сиром, плавленим сирком, підбір інгредієнтів, хитрощі приготування – в матеріалі ТСН.ua

Декілька цікавих та корисних фактів:

Вважається, що рецепт приготування кави з сиром придумали французи. Назва цього напою у них звучить як «кава з сиром по-французьки».

Сирна кава – не лише смачний, а й корисний напій. У каві багато мікроелементів, вітамінів та антиоксидантів, у сирі — кальцію, фосфору, вітаміну A, D і групи B.

Запорука смачної кави з сиром – це якісна, натуральна кава та смачний сир. Вибір сиру залежить від уподобань. Якщо полюбляєте міцну каву, сир вибирайте з різким смаком, для лате, капучино краще брати несолоні, м’які сири.

Рецепти кави з сиром

Французький класичний метод приготування кави з сиром

Інгредієнти: зварена будь-яким способом проціджена кава, твердий сир – 50 г, сіль на смак.

сир порізати на шматочки,

влити гарячу каву, посолити,

збити блендером до однорідності.

Якщо не має блендера, можна приготувати «ліниву» сирну каву. Покласти сир на дно чашки, залити гарячою кавою, перемішати.

Ще варіант кави по-французьки з сиром

Інгредієнти: смачний еспресо, молоко - 50 мл, сир – 50 г, сіль та цукор на смак.

Приготування:

молоко доводимо до кипіння,

додаємо сіль або цукор, сир, розмішуємо все до повного розчинення сиру,

масу виливаємо у свіжозварену гарячу каву

Кава з вершковим плавленим сиром

Інгредієнти: кава натуральна, вершки -50 мл, вершковий плавлений сир - 50 г (повна столова ложка), цукрова пудра — пів чайної ложки, сіль на смак

Приготування:

Зваріть, найкраще в турці, міцну каву, дочекайтесь, коли на поверхні з'явиться пінка,

Зніміть з вогню, дочекайтесь, коли пінка осяде, тоді знову поставте на вогонь.

Відставте турку в сторону, накрийте блюдцем.

Вершки прогрійте, не доводячи до кипіння.

До гарячих вершків додайте цукрову пудру, плавлений сир та свіжозварену каву

Збийте напій з допомогою блендера 10-15 сек.

Читайте також: