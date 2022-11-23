"Укрзалізниця" через обстріли РФ залучила резервні тепловози

Пасажирів просять перебувати в укриттях безпосередньо до посадки на поїзд.

У результаті атак армії Росії на енергетичну інфраструктуру "Укрзалізниця" залучила резервні тепловози.

Про це інформує пресслужба "УЗ".

За даними "УЗ", через обстріли Росії знеструмлені ділянки у столиці, Дніпрі, Миколаєві, на Львівщині, Вінниччині, Сумщині та Харківщині.

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"Відправлення найближчих поїздів можливе із затримкою, задіяно резервні тепловози. Рух кільцевої електрички у столиці тимчасово призупинено", - йдеться в повідомленні.

Пасажирів просять перебувати в укриттях безпосередньо до посадки на поїзд.

"Посадка продовжується у безпечному режимі через підземні переходи. Зберігаємо спокій та продовжуємо рух", - додали в "УЗ".

Нагадаємо, у деяких районах Києва зникло світло.

Як повідомлялося, у Києві від російської атаки загинула людина.

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