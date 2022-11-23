У Києві від російської атаки загинула людина

Ще одна людина постраждала.

Внаслідок влучення пошкоджено двоповерхова будівля. Одна людина загинула та одна постраждала.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Раніше стало відомо, що у Київській області одна із російських ракет влучила у багатоповерхівку. На місці почалась пожежа.

У багатьох районах столиці зникло світло.

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