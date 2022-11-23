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У Києві від російської атаки загинула людина

Автор
Надія ПонькоНадія Понько
Дата публікації
Перегляди
5649
Час на прочитання
1 хв
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Ще одна людина постраждала.

Внаслідок влучення пошкоджено двоповерхова будівля. Одна людина загинула та одна постраждала.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. 

Раніше стало відомо, що у Київській області одна із російських ракет влучила у багатоповерхівку. На місці почалась пожежа. 

У багатьох районах столиці зникло світло. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
5649
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