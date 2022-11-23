У деяких районах Києва зникло світло - Кличко

Графіки стабілізаційних відключень у столиці наразі не діють.

У Києві 23 листопада запровадили екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомили у ДТЕК.

Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Фахівці наразі роблять все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

"В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться в повідомленні.

Там також додали, що екстрені відключення світла - це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив це, заявивши: "У деяких районах Києва зникло світло. Енергетики повідомляють про екстрені вимкнення", - пише мер.

Нагадаємо, у Київській області одна із російських ракет, випущених 23 листопада, влучила у багатоповерхівку.

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