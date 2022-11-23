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Черкаська область без світла: запроваджено аварійні відключення

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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989
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Черкаська область без світла: запроваджено аварійні відключення

Фото: Pexels

У Черкаській області зникло світло. Наразі запроваджено спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії.

На Черкащині застосовано спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії.

Про це повідомив очільник області Ігор Табурець.

"Через ворожі атаки на енергооб'єкти країни, на Черкащині застосовано спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії. Наразі знеструмлено значну частину області", — написав Табурець.

Нагадаємо, за розпорядженням НЕК "Укренерго" у Києві також відбуваються екстрені відключення електроенергії.

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Дата публікації
Перегляди
989
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