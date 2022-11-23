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На Вінничині об’єкти критичної інфраструктури під ворожими обстрілами – ОВА

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
1231
Час на прочитання
1 хв
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На Вінничині об’єкти критичної інфраструктури під ворожими обстрілами – ОВА

Фото: Associated Press

В Україні наразі оголошена масштабна повітряна тривога.

У Вінницькій області об’єкти критичної інфраструктури під обстрілом Росії. 

Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов. 

Він закликав людей не виходити з укриттів і перебувати там до закінчення повітряної тривоги.

Ракетна атака 23 листопада

У Києві під час масштабної повітряної тривоги російські війська влучили в один з інфраструктурних об‘єктів. Згодом мер столиці Віталій Кличко додав, що пролунало ще кілька вибухів у різних районах столиці.

В Україні триває масштабна повітряна тривога на всій території, окрім незаконно анексованого Криму. Громадян просять залишатися в укриттях до сигналу відбою повітряної тривоги і не публікувати жодних фото і відео.

У Львові також чутно вибухи. Мер міста Андрій Садовий просить залишатися в укриттях.

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Дата публікації
Перегляди
1231
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