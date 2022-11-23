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Хмельницький повністю знеструмлено: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1970
Час на прочитання
1 хв
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Хмельницький повністю знеструмлено: що відомо

Світло Година Землі

У місті триває "повітряна" тривога.

Хмельницький у середу, 23 листопада, знеструмлено повністю. Також об’єкти критичної інфраструктури та Чернелівський водозабір.

Про це повідомив міський голова Олександр Симчишин.

"Працюємо, аби запустити більшу частину котелень в автономному режимі на когенераційних установках і генераторах", - наголосив смер.

За його словами, причина повного знеструмлення - масові терористичні ракетні удари по об’єктах енергетики всієї країни.

До слова, у місті під час масштабної повітряної тривоги, яку оголсили о 13:12, пролунали вибухи. Саном на 15.02 вона триває. 

Як повідомлялося, під час масштабної повітряної тривоги Миколаївська область залишилася без світла. Через зниження частоти в мережі сталося аварійне відключення по всій області.

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Дата публікації
Перегляди
1970
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