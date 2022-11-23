У Києві через ракетний терор зупинився рух електрички

Рух кільцевої електрички у Києві тимчасово призупинено через знеструмлені ділянки.

Про це повідомляє в своєму телеграм-каналі Kyiv City Express.

Очевидно, що була пошкоджена мережа, адже залізничники пишуть, що "все полагодимо і сповістимо".

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що в Києві після запуску росіянами ракет було вбито одну людину, ще одна - була поранена.

У багатьох районах столиці відсутнє електропостачання.

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