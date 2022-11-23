У Києві через ракетний терор зупинився рух електрички

Повідомляють про знеструмлені ділянки.
Рух кільцевої електрички у Києві тимчасово призупинено через знеструмлені ділянки.
Про це повідомляє в своєму телеграм-каналі Kyiv City Express.
Очевидно, що була пошкоджена мережа, адже залізничники пишуть, що "все полагодимо і сповістимо".
Нагадаємо, що раніше стало відомо, що в Києві після запуску росіянами ракет було вбито одну людину, ще одна - була поранена.
У багатьох районах столиці відсутнє електропостачання.
Читайте також:
Як допомогти дітям управляти стресом: поради психологині
На Хмельниччині пролунали вибухи
Масовані ракетні атаки РФ по Україні: Молдова і Придністров'я залишилися без світла