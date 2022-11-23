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Уся Миколаївська область залишилася без світла

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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956
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Уся Миколаївська область залишилася без світла

Фото: УНІАН

Сталося аварійне відключення електроенергії.

У середу, 23 листопада, під час масштабної повітряної тривоги Миколаївська область залишилася без світла.

Про це повідомив керівник ОВА Віталій Кім.

"Через зниження частоти в мережі аварійне відключення по всій області. Зберігайте спокій, після стабілізації будемо вмикати", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо,  23 листопада на Прикарпатті запровадили графіки аварійних вимкнень для усіх десяти черг області. Це означає, що спрогнозувати увімкнення електропостачання неможливо.

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Дата публікації
Перегляди
956
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