Уся Миколаївська область залишилася без світла

У середу, 23 листопада, під час масштабної повітряної тривоги Миколаївська область залишилася без світла.

Про це повідомив керівник ОВА Віталій Кім.

"Через зниження частоти в мережі аварійне відключення по всій області. Зберігайте спокій, після стабілізації будемо вмикати", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 листопада на Прикарпатті запровадили графіки аварійних вимкнень для усіх десяти черг області. Це означає, що спрогнозувати увімкнення електропостачання неможливо.

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