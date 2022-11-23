"Селесао" зустрінуться у стартовому матчі Мундіалю з сербами.

У четвер, 24 листопада, в матчі 1-го туру групи H чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Бразилії зіграє з Сербією.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Лусаїл Айконік" в Ед-Дайяні. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Крім бразильців і сербів, у цьому квартеті також гратимуть збірні Швейцарії та Камеруну. Вони проведуть очну зустріч першого туру також 24 листопада, але о 12:00 за київським часом.

До плейоф (1/8 фіналу) вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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Де дивитися матч Бразилія – Сербія

На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.

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Прогнози букмекерів на матч Бразилія – Сербія

На думку фахівців, фаворитом цієї зустрічі є збірна Бразилії. На перемогу бразильців можна поставити з коефіцієнтом 1,49. Нічия – 4,50. Коефіцієнт на тріумф сербської збірної становить 6,90.

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