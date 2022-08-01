Як приготувати каву в турці: детальна інструкція

Для приготування кави все має значення - який посуд використовувати, сорт зерен тощо. Саме така кава, приготовлена ​​за всіма правилами, буде найсмачнішою. Розповідаємо, як приготувати смачну каву в турці, секрети варіння - в матеріалі ТСН.ua.

Продукти, які найкраще підійдуть для кави в турці

Насамперед потрібно правильно підібрати продукти. Для смачної кави в турці треба брати каву в зернах, до того ж зерна мають бути свіжими - до місяця з дня обсмажування. Поширена думка, що для турки або джезви підходить виключно арабіка. Шанувальники арабіки будуть казати, що робуста гірчить, і такий спосіб приготування тільки посилить цю її властивість, і що тільки з арабіки напій буде смачним та ароматним. Інші будуть казати, що арабіка э недостатньо міцною, занадто м'якою кавою для приготування в турці. Вся річ у смаку. З будь-якого сорту кави можна заварити ідеальну каву.

Воду краще брати у пляшках, зазвичай вона м'якша за фільтровану. Цукор краще не класти, але якщо не можете без цукру, знайте, найсмачніша кава буде з тростинним. Добре додати сіль, яка розкриває смак кави.

Найкраще брати свіжозмелені зерна, які змололи безпосередньо перед варінням. Подрібніть каву так, щоб не перегрівати кавомолку, інакше може зіпсуватися смак кави. Помел має бути у вигляді м'якого порошку. Дрібна фракція швидше віддасть свої властивості воді.

Як приготувати каву в турці

Найсмачніша кава виходить у мідній турці, турку з нержавіючої сталі теж можна брати. Засипте до турки каву з розрахунку 2 чайні ложки на одну порцію, додайте цукор та сіль і все ретельно перемішайте. Налийте воду з розрахунку 100-120 мл на одну порцію. Можна, звичайно, додавати воду та інгредієнти на декілька порцій. Найголовніше, рівень води не повинен бути вищим за найвужчу частину турки. Інакше їй нікуди буде підійматися під час варіння.

Поставте турку на середній вогонь. Поступово кава прогріватиметься, і коли зверху почне утворюватися пінка, зменште вогонь до мінімуму та почніть уважно стежити за пінкою. Коли пінка почне підійматися, спробує "втекти" з турки, зніміть турку з вогню та зачекайте, поки кава заспокоїться і пінка осяде. Знову поставте турку на вогонь і повторіть цей процес - коли пінка почне збігати, зніміть турку. Повторіть так 3-4 рази. За таких умов зерна краще віддають свої ефірні олії. Важливо не допускати, щоб кава закипіла. Найкраща температура для заварювання кави - 95-96°.

Коли кава приготується, влийте до турку ложку холодної або крижаної води. Під впливом холодної води крупинки кави осядуть на дно. Після цього можна розливати каву. Щоб кава під час споживання була ароматнішою, підігрійте чашки, в які наливатиме каву, або просто обдайте їх окропом.

Зазначений рецепт приготування кави - це класична кава по-турецьки. Можна експериментувати з іншими варіаціями кави в турці.

Як приготувати каву по-арабськи

Нагрійте турку, всипте до неї чайну ложку цукру, можна й іншу його кількість. Нагрійте цукор до початку процесу карамелізації на мінімальному вогні. Влийте 100 мл води та закип'ятіть суміш. Додайте 10 грамів меленої кави та столову ложку холодної води. Доведіть суміш до появи пінки на слабкому вогні. Зніміть турку і налийте каву до прогрітої чашки.

Приготування кави по-віденськи

Зваріть класичну каву по-турецьки та вилийте її до чашки. Візьміть 20 мл жирних вершків та збийте їх із цукром. Викладіть збиті вершки на гарячу каву, можна посипати шоколадом.

Як приготувати каву зі збитим жовтком

Так само зваріть каву по-турецьки та налийте до чашки. Збийте яєчний жовток із цукром до густої піни. Коли кава трохи охолоне, викладіть піну на каву.

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