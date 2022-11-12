Как приготовить кофе в турке: подробная инструкция

Для приготовления кофе все имеет значение — какую посуду использовать, сорт зерен и т.д. Именно такой кофе, приготовленный по всем правилам, будет самым вкусным. Рассказываем, как приготовить вкусный кофе в турке, секреты его варки – в материале ТСН.ua.

Продукты, которые лучше всего подойдут для кофе в турке

В первую очередь нужно подобрать правильно продукты. Для вкусного кофе в турке, нужно брать кофе в зернах, причем зерна должны быть свежими – до месяца со дня обжаривания. Распространено мнение, что для турки или джезвы подходит исключительно арабика. Поклонники арабики будут говорить, что робуста горчит, и такой способ приготовления только усугубит это свойство, поэтому только с арабики кофе будет вкусным. Другие будут говорить, что арабика недостаточно крепкий, слишком мягкий кофе для приготовления в турке. Все дело вкуса. Из любого сорта кофе можно сварить идеальный кофе.

Воду лучше брать в бутылках, обычно она мягче фильтрованной. Сахар лучше не класть, но если не можете без сахара, знайте, самый вкусный кофе будет с тростниковым сахаром. Хорошо щепотку добавить соли, раскрывающую вкус кофе.

Лучше брать свежемолотые зерна, которых смолотили непосредственно перед варкой. Размельчите кофе так, чтобы не перегревать кофемолку, иначе может испортиться вкус кофе. Помол должен быть в виде мягкого порошка. Мелкая фракция скорее отдаст свои свойства воде.

Как приготовить кофе в турке?

Самый вкусный кофе выходит в медной турке, турку из нержавеющей стали тоже можно брать. Засыпьте в турку кофе из расчета 2 чайные ложки на одну порцию, добавьте сахар и соль и тщательно перемешайте. Налейте воду из расчета 100–120 мл на одну порцию. Конечно, можно добавлять воду и ингредиенты на несколько порций. Самое главное, уровень воды не должен быть выше самой узкой части турки. Иначе ей некуда будет подниматься при варке.

Поставьте турку на средний огонь. Постепенно кофе будет прогреваться и когда сверху начнет образовываться пенка, убавьте огонь до минимума и начните внимательно следить за пенкой. Когда пенка попытается "убежать" с турки, снимите турку с огня и подождите, пока кофе успокоится и осядет пенка. Снова поставьте турку на огонь и повторите этот процесс – когда пенка начнет сбегать, снимите турку. Повторите так 3-4 раза. В таких условиях зерна лучше отдают свои эфирные масла. Важно, не допускать, чтобы кофе закипел. Лучшая температура для заваривания кофе – 95-96°.

Когда кофе приготовится, влейте в турку ложку холодной или ледяной воды. Под влиянием холодной воды крупинки кофе осядут ко дну. После этого можно разливать кофе. Чтобы кофе во время потребления был более ароматным, подогрейте чашки, в которые будет наливать кофе, или просто обдайте их кипятком.

Указанный рецепт приготовления кофе – это классический кофе по-турецки. Можно экспериментировать с другими вариантами кофе в турке.

Как приготовить кофе по-арабски

Нагрейте турку, всыпьте в нее чайную ложку, можно и другое количество сахара. Нагрейте сахар до начала процесса карамелизации на минимальном огне. Влейте 100 мл воды и вскипятите смесь. Добавьте 10 г молотого кофе и столовую ложку холодной воды. Доведите смесь до появления пенки на слабом огне. Снимите турку и налейте кофе в прогретую чашку.

Приготовление кофе по-венски

Сварить классический кофе по-турецки и вылить его в чашку. Взять 20 мл жирных сливок и взбить с сахаром. Выложить взбитые сливки на горячий кофе, можно посыпать шоколадом.

Как приготовить кофе со взбитым желтком.

Так же сварить кофе по-турецки и налить в чашку. Взбить яичный желток с сахаром до густой пены. Когда кофе немного остынет, выложить пену на кофе.

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