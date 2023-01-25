Норвегія заявила про готовність передати Україні танки Leopard 2

Скільки саме країна має намір передати танків для ЗСУ - наразі невідомо.

Сьогодні, 25 січня, міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам заявив, що його країна має намір передати танки Україні.

Про це повідомляє NRK.

"Зараз на танки дуже високий попит. Норвегія та норвезький уряд підтримують надання танків Україні. Норвегія повинна долучитися до цього", – сказав міністр.

Міністр не уточнив, про яку кількість танків йдеться, але зазначив, що це будуть Leopard 2A4 – та ж модифікація, яку передасть Україні Польща.

"Це має підкріплюватися підготовкою українських військових і фінансуванням. Якщо підсумувати, ми повинні якнайкраще підтримувати Україну в оборонній війні", – підсумував чиновник.

До слова, такни Leopard 2A4 — найпоширеніша версія. Бойові машини отримали автоматичну систему пожежогасіння, цілковито цифрову систему контролю вогнем для нових типів боєприпасів, а також покращену башту з пласкою титан/вольфрамовою бронею.

Нагадаємо, сьогодні, 25 січня, Німеччина ухвалила рішення про те, що передасть Україні 14 танків Leopard 2 власного виробництва зі складу Бундесверу. Окрім цього, Берлін дозволив іншим країнам відправляти ці танки до України.

Також сьогодні президент США Джо Байден оголосив про передавання Україні 31 танка Abrams. Очільник Білого дому наголосив, що це необхідно для укріплення обороноздатності України. Терміни доставлення озброєння - невідомі.

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