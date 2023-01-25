Компанія Baykar безкоштовно передала ЗСУ ще два Bayraktar

Турецька компанія Baykar безкоштовно передалa для ЗСУ 2 безпілотники Bayraktar TB2.

Про це повідомило Головне управління розвідки України.

"Сьогодні ми отримали від великих друзів та партнерів України – компанії Baykar – ще 2 безпілотники Bayraktar TB2. Компанія Baykar передалa їх безкоштовно. Ми безмежно вдячні компанії Baykar за безкомпромісну та сталу підтримку в найважчі для нашої держави часи", – йдеться в повідомленні.

Bayraktar і Україна

Нагадаємо, що Україна закупила перші шість Bayraktar ще 2018 року. 26 жовтня 2021 року ЗСУ вперше застосували безпілотні літальні апарати Bayraktar для знищення ворожої артилерії, яка обстрілювала селище Гранітне на Донеччині.

Безпілотники активно використовували на початку повномасштабного вторгнення РФ. У Мережі поширювалися відео, як "Байрактари" знищують російську техніку та скупчення особового складу. Проте в останні місяці за турецькі безпілотники було мало чути.

У жовтін тодішній радник ОП Олексій Арестович запевняв, що "Байрактари" і досі активно працюють на фронті. Але ці відео тепер не оприлюднюють у Мережі.

Водночас, військовий експерт Олег Жданов визнав, що через те, що зараз постачання обмежене, використання "Байрактарів" також обмежене.

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