Компания Baykar бесплатно передала ВСУ еще два Bayraktar

Турецкая компания Baykar бесплатно передала для ВСУ 2 беспилотника Bayraktar TB2.

Об этом сообщило Главное управление разведки Украины.

"Сегодня мы получили от больших друзей и партнеров Украины – компании Baykar – еще 2 беспилотника Bayraktar TB2. Компания Baykar передала их бесплатно. Мы безгранично благодарны компании Baykar за бескомпромиссную и постоянную поддержку в самые трудные для нашего государства времена", – говорится в сообщении.

Байрактар и Украина

Напомним, что Украина закупила первые шесть Bayraktar еще в 2018 году. 26 октября 2021 года ВСУ впервые применили беспилотные летательные аппараты Bayraktar для уничтожения вражеской артиллерии, которая обстреливала поселок Гранитное Донецкой области.

Беспилотники активно использовали в начале полномасштабного вторжения в РФ. В Сети распространялись видео, как "Байрактары" уничтожают российскую технику и скопление личного состава. Однако в последние месяцы за турецкие беспилотники мало слышно.

В октябре тогдашний советник ОП Алексей Арестович уверял, что "Байрактары" до сих пор активно работают на фронте. Но эти видео теперь не обнародуют в Сети.

В то же время, военный эксперт Олег Жданов признал, что из-за того, что сейчас поставки ограничены, использование "Байрактаров" также ограничено.

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