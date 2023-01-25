Компания Baykar бесплатно передала ВСУ еще два Bayraktar

ГУР поблагодарило компанию Baykar за постоянную поддержку Украины.
Турецкая компания Baykar бесплатно передала для ВСУ 2 беспилотника Bayraktar TB2.
Об этом сообщило Главное управление разведки Украины.
"Сегодня мы получили от больших друзей и партнеров Украины – компании Baykar – еще 2 беспилотника Bayraktar TB2. Компания Baykar передала их бесплатно. Мы безгранично благодарны компании Baykar за бескомпромиссную и постоянную поддержку в самые трудные для нашего государства времена", – говорится в сообщении.
Байрактар и Украина
Напомним, что Украина закупила первые шесть Bayraktar еще в 2018 году. 26 октября 2021 года ВСУ впервые применили беспилотные летательные аппараты Bayraktar для уничтожения вражеской артиллерии, которая обстреливала поселок Гранитное Донецкой области.
Беспилотники активно использовали в начале полномасштабного вторжения в РФ. В Сети распространялись видео, как "Байрактары" уничтожают российскую технику и скопление личного состава. Однако в последние месяцы за турецкие беспилотники мало слышно.
В октябре тогдашний советник ОП Алексей Арестович уверял, что "Байрактары" до сих пор активно работают на фронте. Но эти видео теперь не обнародуют в Сети.
В то же время, военный эксперт Олег Жданов признал, что из-за того, что сейчас поставки ограничены, использование "Байрактаров" также ограничено.
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