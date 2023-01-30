Украина может получить до ста танков Leopard: сколько для этого нужно времени

По словам Мельника, для весеннего контрнаступления ВСУ нужно как минимум 300 танков

Украина может получить до ста танков Leopard от западных партнеров в течение трех месяцев.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник в эфире общенационального телемарафона.

"Leopard – это то, что может быть поставлено быстро из Польши, Германии, других государств. Я надеюсь, что у нас будет хотя бы 100 таких танков. Это реально, если мы говорим о трехмесячном периоде", – отметил дипломат.

Однако он добавил, что для победы Украины этих танков мало: "Нужно делать новые заказы на следующий год, через два года".

По словам Мельника, для весеннего контрнаступления ВСУ нужно по крайней мере 300 танков и около 500 боевых машин пехоты.

"И для этого нужно готовить военных – это тоже болезненная тема. Это сверхсложная операция, которая может быть успешной только тогда, когда у нас есть достаточное количество БМП, БТРов, танков, обученных людей, артиллерии, поддержки из воздуха, дронов. Такого мира не видел с 1945 года — на Европейском континенте это самая страшная война", — подытожил замглавы МИД.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечал, что для контрнаступления ему нужно 300 танков. Президент Владимир Зеленский говорил, что Украине сейчас нужно "300-500 танков".

Напомним, министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что танки Leopard 2 из Германии могут быть доставлены в Украину примерно через три месяца. Кроме того, Украина получит 31 американский тяжелый танк Abrams.

Польша сообщила, что готова отправить в Украину собственные танки Leopard 2. Португалия заявила, что может предоставить четыре Leopard 2, а Норвегия заявила, что может отправить еще восемь.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что переданные Украине 14 танков Challenger 2 прибудут на передовую к лету.

Мусиенко о новой атаке по Украине, ситуации на фронте, танках Abrams и Leopard

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