Росіяни обстріляли громади Сумщини з мінометів та артилерії: деталі

Також ворог на одну з громад скинули з БПЛА 8 вибухових пристроїв

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21:00 30 січня 2023 року.

Протягом дня ворог здійснив обстріли Білопільської та Есманьської громад. Було зафіксовано 18 прильотів.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Також росіяни скидали на територію Великописарівської громади вибухові пристрої (типу ВОГ).

Есманьська громада: з 10.30 був мінометний обстріл по території громади − 7 прильотів. Також був обстріл о 16.20 − 1 прильот (тип обстрілу не встановлений).

Білопільська громада: був зафіксований артилерійський обстріл − 10 прильотів.

Великописарівська громада: росіяни по території громади скинули з БПЛА 8 вибухових пристроїв (типу ВОГ).

«Попередньо − в усіх випадках без жертв та руйнувань.Віримо в наших захисників і захисниць», - йдеться у повідомленні.

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Сумщина: обстріл ворога

Нагадаємо, що раніше окупанти здійснили 60 ударів по громадах Сумщини. На щастя, минулося без жертв.

Також ворог розстріляв машину волонтерів, які розвозили Сумщиною хліб. З машини правоохоронці дістали 40 куль.

До того ж жителі Сумщини дивом вціліли після того, як їхній будинок обстріляла РФ. Росіяни відкрили вогонь зі ствольної артилерії.

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