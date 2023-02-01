Дуда запропонував НАТО надати Україні гарантії безпеки перед самітом влітку

Польський лідер також наголосив, що Україна має отримати достатньо техніки від партнерів, щоб зупинити наступ РФ та повернути окуповані території.

Президент Польщі Анджей Дуда пропонує розробити угоду щодо надання Україні гарантій безпеки з боку НАТО і зробити це до саміту Альянсу влітку 2023 року.

Про це повідомляє dorzeczy.pl.

Дуда наголосив, що українська армія має отримати достатньо техніки від партнерів, аби змогти зупинити російський наступ та повернути окуповані території. Польський лідер наголосив, що це "найважливіше завдання сьогодні".

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"Ми б хотіли перед самітом у Вільнюсі разом із нашими партнерами виробити домовленість із нашими союзниками у вигляді надання Україні конкретних гарантій безпеки з боку НАТО", – сказав Дуда.

Він назвав це кроком далі у процесі зміцнення безпеки України з погляду її майбутнього вступу до Альянсу.

Нагадаємо, в середині січня президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні замало риторики про "відкриті двері" НАТО для держави. Тож Україна очікує реальних кроків від Альянсу на літньому саміті у Вільнюсі.

На думку посла України у Великій Британії Вадима Пристайка, що держава може вступити до НАТО та ЄС після перемоги у війні з Росією.

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