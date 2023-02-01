Аваков прокоментував обшук у себе вдома

За його словами, правоохороці не знайшли нічого, що б відповідало інтересам слідства.

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підтвердив, що у середу, 1 лютого, дійсно, у нього вдома було проведено обшук. Він стався у межах відпрацювання однієї із робочих версій причин трагедії у Броварах.

Про це Аваков повідомив у на своїй сторінці у Telegram.

"Слідство цікавили контракти із закупівлі МВС вертольотів Super Puma (Airbus Helicopters H225). Слідчі поводилися коректно, хоча доцільність проведення такої слідчої дії виглядає трохи тупувато, через шість років після укладання контракту", - каже Аваков.

За його словами, у помешканні "нічого відповідного до інтересів слідства виявлено не було".

Україно-французький контракт на постачання МВС Україні вертольотів Airbus укладено у межах міжурядової угоди, ратифікованої Верховною Радою України 2018-го. Контракт, наголосив Аваков, проходив аудит французького уряду та казначейства.

Нагадаємо, 1 лютого 2023-го українські було проведено обшуки у багатьох українських посадовців та експосадовців. Зокрема, до ексочільника МВС Арсена Авакова завітали Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань.

Очільник фракції "Слуги народу" Давид Арахамія ононсував "весняні посадки". Це, зокрема, стосується скандалу з Міноборони та авіакатастрофи у Броварах.

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