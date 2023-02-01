Оззі Осборн через серйозні проблеми зі здоров'ям завершає музичну кар'єру

Артист пояснив, чому він не в змозі виступати, а тим більше гастролювати.

Відомий британський рокмузикант Оззі Осборн засмутив прихильників новиною, що завершає музичну кар'єру.

Музикант у своєму Instagram поділився, що йому прикро йти на такий крок. Однак через серйозні проблеми зі здоров'ям він більше не може виступати. Хоча голос зірки дозволяє йому й далі співати, та фізичний стан занадто слабкий. Про себе дає знати травма хребта, яку Оззі отримав чотири роки тому, коли потрапив у серйозну ДТП.

"Моєю єдиною метою весь цей час було повернутися на сцену. З моїм співочим голосом все гаразд. Однак після трьох операцій, лікування стовбуровими клітинами, нескінченних сеансів фізіотерапії та останнього новаторського лікування моє тіло все ще фізично слабке", - поділився артист.

Оззі Осборн / Фото: Associated Press

Осборн наголосив, що йому дуже прикро. Та, за його словами, він фізично не зможе їздити з концертами. Утім, музикант подарував надію прихильникам, що можливо його команда зможе вигадати якийсь спосіб, щоб він міг виступати, не покидаючи міста.

"Ніколи б не подумав, що мої гастрольні дні закінчаться таким чином", - додав музикант.

Нагадаємо, коли в Україні почалася повномасштабна війна Оззі Осборн підтримав українців. Зокрема, його син допомагав евакуйовувати з країни дітей-сиріт з особливими потребами. Сам Оззі заявляв, що готовий поселити у себе вдома біженців з України. Також артист випускав альбом у синьо-жовтих кольорах та закликав фінансово допомагати українцям.

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