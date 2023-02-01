Леся Нікітюк у спідньому та шубі розбурхала уяву шанувальників

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками пікантним контентом.

Схоже, у знаменитості був грайливий настрій, тож вона вирішила запостити в Instagram світлину, на якій позує в звабливому образі.

На фото ведуча зображена у шубі зі штучного хутра, з-під якої видніється спіднє зірки. Образ Лесі доповнив вечірній макіяж, високий хвіст з чубчиком та масивна прикраса на шиї. "Можна я це фото виставлю. Дякую" – коротко підписала кадр Нікітюк.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

До речі, знімок вже встиг оцінити співак Павло Зібров: "Шикарна, як завжди!" – написав артист. "Ну дуже гарно і гламурно! Приємно дивитися на гарну, і ще й розумну дівчину" – підтримали артиста шанувальники Лесі.

Втім, були й ті підписники, які вирішили, що Нікітюк щось зробила зі своєю зовнішністю: "Була собою, стала схожою на багатьох", "Що ти з себе зробила? Стала гламурна лялька наколота, така як усі, без особистості", "Леся, як не Леся вже! Дуже багато змін у зовнішньому вигляді, особливо в обличчі".

Нагадаємо, не так давно Леся Нікітюк розсекретила, що в неї з'явився таємний залицяльник і показала від нього чималий букет тюльпанів.

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