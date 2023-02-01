В українських посадовців тривають обшуки: Арахамія анонсував "весняні посадки"

Сьогодні, 1 лютого, до багатьох українських посадовців та експосадовців завітали з обшуками.

Очільник фракції "Слуги народу" Давид Арахамія ононсував "весняні посадки". Це, зокрема, стосується скандалу з Міноборони та авіакатастрофи у Броварах.

Про це Арахамія повідомив у своєму телеграмі.

Так, за його словами, сьогодні обшуки провели у Податковій. За інформацією джерел ТСН.ua в правоохоронних органах, слідчі ДБР розслідують факт незаконного отримання відшкодування ПДВ з державного бюджету.

Крім того, з перевірками прийшли і до скандального українського олігарха Ігора Коломойського у справі "Укрнафти" та ексочільника МВС Арсена Авакова у справі авіакатастрофи у Броварах.

Обшуки відбулися також у київського забудовника і народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Вадима Столара.

За словами Арахамії, високопосадовцям Міністерства оборони вручили повідомлення про підозру. Найімовірніше, справа стосується закупівель для українських захисників.

Наразі відомо, що Офіс генерального прокурора повідомив про підозру колишньому заступнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, колишньому заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику державного підприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку.

Арахамія також анонсував звільнення всього керівного складу Митниці та серію інших "негласних слідчих дій".

"Країна під час війни буде змінюватися. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися", — наголосив Арахамія.

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