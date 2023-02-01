Два топчиновники Міноборони отримали підозри - ЗМІ

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру колишньому заступнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, колишньому заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику державного підприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку.

Про це пише УП з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Наголошується, що Хмельницькому оголошено підозру за фактом розтрати державних коштів. Йдеться про суму у 107 796 050 грн. Також йому інкремінують забезпечення підрозділів Збройних сил неякісними бронежилетами у кількості 5700 шт.

Шаповалову оголошено підозру за незаконні дії, внаслідок яких окремі підрозділи ЗСУ не були укомплектовані засобами індивідуального захисту. Сума збитків становить понад 1 млрд грн.

Підозру Терещенку оголошено за фактом заволодіння шляхом зловживань та службових підроблень державними коштами в розмірі 1 340 000 доларів.

Видання поки не отримало підтвердження в пресслужбі Офісу геннпрокурора. Там поки не відповіли.

Нагадаємо, президенту "Мотор Січ" повідомили про нову підозру. Служба безпеки України викрила гендиректора підприємства "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва на співпраці з терористами "ДНР" після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Високопосадовець фінансував терористів, сплачуючи податки та збори у їхній бюджет.

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