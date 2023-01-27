СБУ проводить обшуки в голови Сумської облради: деталі

Служба безпеки України завітала до голови Сумської облради Віктора Федорченка. Зокрема, співробітники очікують слідчого з ухвалою суду для проведення обшуків у чиновника.

Про це пише місцеве видання SumyToday.

"Події відбуваються біля будинку на перехресті вул. Данила Галицького і Берестовської ", - йдеться в повідомленні.

Видання інформує, що під обшуки потрапив і заступник колишнього голови Сумської облради Олег Клименчуков.

За інформацією журналістів, обшуки, які хочуть провести у Федорченка, пов'язані з кримінальним провадженням за ст. 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Відомо, що йдеться про привласнення бюджетних коштів, зокрема під час встановлення в Сумській області бетонних укріплень шляхом завищення цін.

Прикметно, що процесуальне керівництво у цій справі здійснює обласна прокуратура.

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