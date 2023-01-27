СБУ проводит обыски у главы Сумского облсовета: детали

Служба безопасности Украины посетила главу Сумского облсовета Виктора Федорченко. В частности, сотрудники ожидают следователя с определением суда для проведения обысков у чиновника.

Об этом пишет местное издание SumyToday.

"События происходят у дома на перекрестке ул. Даниила Галицкого и Берестовской", – говорится в сообщении.

Издание сообщает, что под обыски попал и заместитель бывшего председателя Сумского облсовета Олег Клименчуков.

По информации журналистов, обыски, которые хотят провести у Федорченко, связаны с уголовным производством по ст. 191 УК (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Известно, что речь идет о присвоении бюджетных средств. В частности, при установке в Сумской области бетонных укреплений путем завышения цен.

Примечательно, что процессуальное руководство по этому делу осуществляет областная прокуратура.

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