Верховна рада позбавить мандатів ще чотирьох депутатів - Арахамія

На найближчому засіданні Верховна Рада позбавить мандатів ще чотирьох депутатів від заборонених партій.

Про це повідомив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.

"Це відбудеться у конституційний спосіб. Тобто, без шансів на оскарження в судах", - написав він у себе в Telegram.

Речниця "Слуги Народу" Юлія Палійчук зазначила, що йдеться про депутатів забороненої ОПЗЖ.

Нагадаємо, що у ВР чимало нардепів відмовилися ставити свої підписи за позбавлення повноважень депутатів колишньої ОПЗЖ. Серед них Давид Арахамія та майже вся фракція "Батьківщина".

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