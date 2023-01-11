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Верховна рада позбавить мандатів ще чотирьох депутатів - Арахамія

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Верховна рада позбавить мандатів ще чотирьох депутатів - Арахамія

Фото: Getty Images

Йдеться про депутатів забороненої ОПЗЖ.

На найближчому засіданні Верховна Рада позбавить мандатів ще чотирьох депутатів від заборонених партій.

Про це повідомив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.

"Це відбудеться у конституційний спосіб. Тобто, без шансів на оскарження в судах", - написав він у себе в Telegram.

Речниця "Слуги Народу" Юлія Палійчук зазначила, що йдеться про депутатів забороненої ОПЗЖ. 

Нагадаємо, що у ВР чимало нардепів відмовилися ставити свої підписи за позбавлення повноважень депутатів колишньої ОПЗЖ. Серед них Давид Арахамія та майже вся фракція "Батьківщина".

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Дата публікації
Перегляди
1357
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