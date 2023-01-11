Верховна рада позбавить мандатів ще чотирьох депутатів - Арахамія

Йдеться про депутатів забороненої ОПЗЖ.
На найближчому засіданні Верховна Рада позбавить мандатів ще чотирьох депутатів від заборонених партій.
Про це повідомив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.
"Це відбудеться у конституційний спосіб. Тобто, без шансів на оскарження в судах", - написав він у себе в Telegram.
Речниця "Слуги Народу" Юлія Палійчук зазначила, що йдеться про депутатів забороненої ОПЗЖ.
Нагадаємо, що у ВР чимало нардепів відмовилися ставити свої підписи за позбавлення повноважень депутатів колишньої ОПЗЖ. Серед них Давид Арахамія та майже вся фракція "Батьківщина".
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