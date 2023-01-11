Китай за жодних обставин не надаватиме допомогу Росії - Огризко

Китай не буде ризикувати та надавати Росії військової та економічної допомоги.

Таку думку телеканалу "Еспресо" висловив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Більше того він додав, що Пекін також вже попередили про наслідки у разі допомоги Путіну.

"Китай точно не піде на допомогу РФ за жодних обставин. Пекін не буде ризикувати своєю економічною стабільністю, на якій тримається режим Сі Цзіньпіна. До того ж Китай попередили. Попередили про наслідки для Пекіну за будь-яку допомогу Росії. Зокрема, дуже серйозні негативні наслідки", - пояснив Огризко.

Він зазначив, що Сі Цзіньпін чудово розуміє чим допомога РФ обернеться для Китаю.

"Сі Цзіньпін чудово розуміє, що допомога Росії буде мати для нього негативний результат. Оскільки економіка Китаю дуже сильно прив'язана до Заходу. Розрив економічних зв'язків з Заходом означатиме реальний та швидкий крах всього того, що сьогодні має Пекін", - додав він.

Нагадаємо, що раніше США попередили Китай про наслідки у разі підтримки Путіна, який розв'язав широкомасштабну війну проти України. Так, представник Державного департаменту США Нед Прайс попередив Пекін про ціну допомоги РФ у систематичному ухиленні від санкцій або в сфері безпеки. "Ми дуже уважно стежимо за рішеннями, які приймає КНР у відповідь на будь-які запити допомоги Росії у сфері безпеки", – сказав він.

Китай та війна Росії проти України

Варто зазначити, що від початку широкомасштабного вторгнення Пекін заявив про свій нейтралітет у війні РФ проти України, не надаючи перевагу жодній зі сторін. Разом з тим посол Китаю у Євросоюзі Фу Конг заявив, що вторгнення Росії до України 24 лютого поставило Пекін "у дуже складне становище". Він наголосив, що китайська влада не хоче "обирати між друзями" - Україною та Росією.

Водночас, розуміючи негативні наслідки співпраці з РФ, у Китаї заявили про бажання покращити відносини зі США.

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