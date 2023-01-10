США попередили Китай про наслідки в разі безпекової допомоги Росії

Вашингтон може застосувати свої важелі впливу на Китай у відповідь на рішення країни допомогти Росії у безпековій сфері.

Про це повідомив представник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу, пише Obozrevatel.

"Ми дуже уважно стежимо за рішеннями, які приймає КНР у відповідь на будь-які запити допомоги Росії у сфері безпеки", – сказав він.

За його словами, США не раз пояснювали владі в Пекіні, якою буде ціна допомоги РФ у систематичному ухиленні від санкцій або в сфері безпеки.

Китай та війна Росії проти України

Пекін заявив про свій нейтралітет у війні РФ проти України. Китай вже десять місяців називає вторгнення Путіна "кризою", не надаючи перевагу жодній зі сторін. Втім, КНР заявляє про "дружню співпрацю" з Москвою.

У Держдепі США зазначили, що твердження Китаю про нейтралітет у війні РФ проти України суперечать реальним діям, які навпаки показують, що Пекін продовжує вибудовувати тісні зв'язки з Москвою.

Посол Китаю у Євросоюзі Фу Конг заявив, що вторгнення Росії до України 24 лютого поставило Пекін "у дуже складне становище". Він наголосив, що китайська влада не хоче "обирати між друзями" - Україною та Росією.

На переговорах 30 грудня Сі Цзіньпін проігнорував заклик Путіна посилити співпрацю між арміями РФ та Китаю. Лідер КНР заявив про посилення співпраці у торговельно-економічній, енергетичній та політичній сферах. Про зміцнення військового партнерстві Сі Цзіньпін промовчав.

Нагадаємо, у Держдепі відреагували на посилення впливу Пригожина в Росії.

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