Польща створить нову дивізію на кордоні з Білоруссю

Загалом Польща хоче збільшити свою армію зі 164 до 300 тисяч військових

Польща сформує на своєму східному кордоні ще одну піхотну дивізію, яка буде посилена танками з США та Південної Кореї.

Про це заявив голова Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє "Польське радіо".

Він заявив, що командування нової військової дивізії буде розташоване в Цєханові в Мазовецькому воєводстві. Дивізія буде посилена сучасною технікою, зокрема гаубицями K9 і танками К2 з Південної Кореї та американськими танками Abrams.

"Важливо максимально використати цю сучасну зброю, що вже надходить до Польщі. Перші екземпляри танків K2 уже на оснащенні Війська Польського. Abrams будуть цього, 2023 року", – додав Блащак.

Створення нової дивізії входить в план збільшення чисельності польскої армії, яку планують збільшити зі 164 до 300 тисяч.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща після погроз Лукашенка укріпить східний кордон американськими танками і гелікоптерами.

Крім того, ми раніше інформували, що Польща взялася серйозно модернізувати армію, щоб "відлякати агресора".

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