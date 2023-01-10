Польша создаст новую дивизию на границе с Беларусью

Польша хочет увеличить свою армию со 164 до 300 тысяч военных.

Польша сформирует на своей восточной границе еще одну пехотную дивизию, усиленную танками из США и Южной Кореи.

Об этом заявил глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает "Польское радио".

Он заявил, что командование новой военной дивизии будет расположено в Цеханове в Мазовецком воеводстве. Дивизия будет усилена современной техникой, в частности, гаубицами K9 и танками К2 из Южной Кореи и американскими танками Abrams.

"Важно максимально использовать это современное оружие, которое уже поступает в Польшу. Первые экземпляры танков K2 уже на оснащении Войска Польского. Abrams будут в этом, в 2023 году", – добавил Блащак.

Создание новой дивизии входит в план увеличения численности польской армии, которую планируют увеличить с 164 до 300 тысяч.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша после угроз Лукашенко укрепит восточную границу американскими танками и вертолетами.

Кроме того, мы ранее информировали, что Польша принялась серьезно модернизировать армию, чтобы "отпугнуть агрессора".

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