10 января — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 10 января, в православном календаре – день памяти 20 тысяч мучеников. Случилось это страшное событие в начале IV века, когда правил император Максимиан. Приказывал он разрушать церковные храмы, наказывать всякого верующего в Господа. В городе Никодимии был тогда епископом святой Кирилл. Он пытался распространять подлинную веру, даже многие сановники тайно исповедовали христианство.

Во дворце правителя жила жрица Домна, которая была язычницей. Однажды прочла она Деяния апостолов и ее очень заинтересовала вера. Пришла она к еписковому Кириллу, который ее окрестил. После этого Домна помогала беднякам и нуждающимся, отдавая им свое имущество. Когда об этом узнали во дворце, долго мучили девушку, но она притворилась сумасшедшей и ее выгнали на улицу. Отправилась тогда Домна в монастырь, переоделась в мужа, жила одиноко в пещерах. Долго искал император со своими воинами Домну, осквернив даже обитель, где она жила.

Было Рождество и в церкви Никодимии собралось 20 тысяч христиан на праздничное богослужение. Послал туда император глашатая, который приказал верующим принести жертву языческим богам, а иначе их ждет смерть. Христиане все как один отказались, поэтому все кроме нескольких погибли.

Узнал Максимиан, что кто-то сумел спастись, поэтому продолжил свои гонения. Вскоре он всех казнил. Вернулась тогда в город Домна и начала оплакивать погибших страшной смертью. Узнал тогда император об этом и казнил ее тоже.

Церковный праздник 10 января – день памяти апостола Никанора

О жизни его известно немного. Однако Церковь внесла его в число семи апостолов, которые объединились, чтобы начать диаконское служение после распятия Христа. Как указано в Священном Писании, на них сошел Святой Дух, поэтому их вера стала крепкой, как камень.

После вознесения Спасителя на небо немало приверженцев христианства возникло. Однако власти Иерусалима некоторое время продолжали гонение. Их преследовали и пытали, даже убивали. Так за любовь ко Христу был убит и Никанор.

Приметы 10 января

Народные приметы 10 января / Фото: Pexels

снегопад или иной показывают, что будет хороший урожай хлеба;

если 10 января сыграть свадьбу, жизнь будет счастливой и долгой;

весь день спит кошка на потепление;

метель означает, что лето будет дождливым.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям сегодня пытались не пришивать пуговицы, потому что иначе старых проблем нельзя будет избавиться в ближайшее время. Не выбрасывайте остатки пищи со стола, лучше их отдать животным. Церковь запрещает ругаться и ссориться.

Что можно делать завтра

Особенно почитали славяне в этот день свою семью и родной дом. Поэтому пытались вместе делать всю домашнюю работу. По поверьям, во все мясные блюда, которые в этот день готовили, добавляли черную соль, чтобы семья была счастлива и дружна.

Некоторые пытались загадать 10 января желания, ведь существовало мнение, что оно обязательно сбудется. А чтобы ускорить этот процесс, нужно было вонзить в землю палку с куском ткани на конце на самый высокий соседний холм.

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