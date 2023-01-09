10 січня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 10 січня, в православному календарі день пам’яті 20 тисяч мучеників. Сталася ця страшна подія на початку IV століття, коли правив імператор Максиміан. Наказував він руйнувати церковні храми, карати кожного, хто вірить в Господа. В місті Никодимії був єпископом тоді святий Кирило. Він намагався поширювати справжню віру, навіть багато хто з сановників таємно сповідували християнство.

В палаці імператора жила жриця Домна, яка була язичницею. Якось прочитала вона Діяння апостолів і її дуже зацікавила віра. Прийшла вона до єпискова Кирила, який її охрестив. Почала після цього Домна допомагати біднякам та нужденним, віддаючи їм своє майно. Коли про це дізналися у палаці, то довго мучили дівчину, але вона прикинулася божевільною і її вигнали на вулицю. Вирушила тоді Домна в монастир, переодягнулася в чоловіка, жила самотньо в печерах. Довго шукав імператор зі своїми воїнами Домну, осквернивши навіть обитель, де вона жила.

Було Різдво Христове і в церкві Никодимії зібралося 20 тисяч християн на святкове богослужіння. Послав туди імператор глашатая, який наказав вірянам принести жертву язичницьким богам, а інакше на них чекає смерть. Християни, всі як один, відмовилися, тому всі, крім кількох загинули.

Дізнався Максиміан, що дехто зміг врятуватися, тому продовжив свої гоніння. Незабаром він всіх стратив. Повернулася тоді в місто Домна і почала оплакувати тих, хто загинув страшною смертю. Дізнався тоді імператор про це і стратив її також.

Церковне свято 10 січня — день пам'яті апостола Никанора

Про життя його відомо небагато. Проте Церква внесла його до переліку семи апостолів, які об'єдналися, щоб почати дияконське служіння після розп'яття Христа. Як зазначено в Святому Писанні на них зійшов Святий Дух, тому їхня віра стала міцною, наче камінь.

Після вознесіння Спасителя на небо, чимало прихильників християнства виникло. Однак влада Єрусалиму деякий час продовжувала гоніння. Їх переслідували і катували, навіть вбивали. Так за любов до Христа був вбитий і Никанор.

Прикмети 10 січня

Народні прикмети 10 січня / Фото: Pexels

снігопад або іній показують, що буде хороший урожай хліба;

якщо 10 січня зіграти весілля, життя буде щасливим та довгим;

весь день спить кішка на потепління;

заметіль означає, що літо буде дощовим.

Що завтра не можна робити

За народними повір'ями сьогодні намагалися не пришивати ґудзики, тому що інакше старих проблем не можна буде позбутися найближчим часом. Не викидайте залишки їжі зі столу, краще їх віддати тваринам. Церква забороняє лаятися і сваритися.

Що можна робити завтра

Особливо шанували слов'яни цього дня свою родину і рідну оселю. Тому намагалися спільно робити всю домашню роботу. За повір'ями, у всі м'ясні страви, які цього дня готували, додавали чорну сіль, щоб сім'я була щасливою і дружною.

Дехто намагався загадати 10 січня бажання, адже існувала думка, що воно обов'язково збудеться. А щоб прискорити цей процес, потрібно було встромити в землю палицю зі шматком тканини на кінці на найвищий сусідній пагорб.

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