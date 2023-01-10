США прагнуть змінити динаміку війни в Україні - Держдеп

У Держдепі заявили, що українські військові продемонстрували свою стійкість
США прагнуть змінити поточну динаміку війни в Україні, передаючи ЗСУ машини БМП Bradley.
Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс.
Він зазначив, що українські військові продемонстрували свою стійкість, що, за його словами, є одним з видів динаміки війни.
Прайс заявив, що більш широка динаміка полягає в тому, що наразі на території України перебувають тисячі російських окупантів і у США думають, як допомогти Україні змінити цю ситуацію.
"Звичайно ж, це та динаміка, яку ми прагнемо змінити шляхом надання додаткової допомоги у сфері безпеки", - сказав Прайс, та додав, що США надаватимуть БМП та системи ППО Україні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США та Італія обговорюють передавання Україні ППО SAMP-T: може збивати крилаті ракети і літаки.
Крім того, ми раніше інформували, що США відмовляються давати Україні танки Abrams через їхні технічні характеристики.
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