США можуть передати Україні бойові машини Stryker - Politico

Остаточне рішення про передачу ще не прийняте
У Вашингтоні розглядають можливість передачі українським військовим бойових броньованих машин Stryker.
Про це повідомляє видання Politico.
Джерела видання повідомляють, що ці бойові машини можуть передати у наступному пакеті військової допомоги. Керівництво США може оголосити про новий пакет допомоги наступного тижня під час засідання Контактної групи "Рамштайн".
У повідомленні вказується, що остаточне рішення про передачу ще не прийнято, тому відправка машин може затриматись.
"Українцям потрібні бронетранспортери, і, якщо не рахувати інших країн, які їх надають, це те, що у нас є на озброєнні. Він не такий гарний, як Bradley для танкового бою, але вдалий для захисту піхоти в ближньому бою", - сказав представник Міноборони США.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія може надіслати Україні танки Challenger 2.
Крім того, ми раніше інформували, що Франція передасть Україні БТР Bastion і колісні танки AMX-10RC.
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