США могут передать Украине боевые машины Stryker — Politico

Окончательное решение о передаче еще не принято

В Вашингтоне рассматривают возможность передачи украинским военным боевых бронированных машин Stryker.

Об этом сообщает издание Politico.

Источники издания сообщают, что эти боевые машины могут быть переданы в следующем пакете военной помощи. Руководство США может объявить новый пакет помощи на следующей неделе во время заседания Контактной группы "Рамштайн".

В сообщении указывается, что окончательное решение о передаче еще не принято, поэтому отправка машин может задержаться.

"Украинцам нужны бронетранспортеры, и, если не считать других стран, которые их предоставляют, это то, что у нас есть на вооружении. Он не так хорош, как Bradley для танкового боя, но удачен для защиты пехоты в ближнем бою", — сказал он. представитель Минобороны США.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия может отправить Украине танки Challenger 2.

Кроме того, мы ранее информировали, что Франция передаст Украине БТР Bastion и колесные танки AMX-10RC.

Читайте также: