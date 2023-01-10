Жданов рассказал, куда делись с фронта распиаренные Россией "Солнцепеки"

По словам эксперта, ВСУ буквально охотятся на "Солнцепеки" и даже захватили несколько систем в конце лета – начале осени.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему оккупанты нечасто применяют на фронте тяжелые огнеметные системы (ТОС) "Солнцепек", так распиаренные кремлевскими пропагандистами.

Об этом он сказал на своем youtube канале.

"Дело в том, что есть желаемое, а есть реальность. Действительно, за 10 месяцев войны Россия, в том числе и на Бахмутском направлении, всего два или три раза использовала "Солнцепек". Его нет. Вот в чем главная проблема", – отметил эксперт.

По его словам, один залп этой системы – 20 снарядов – может "накрыть" площадь в 40 гектаров.

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"Максимальная дальность "Тосочки" — это последняя модификация — 15 километров, "Солнцепека" — 10 километров, "Буратино" — 6 километров. Вот такая дальность стрельбы. Это огневое средство непосредственно поддержки пехоты. Он располагается сразу за боевыми порядками. Во-первых, их в Российской Федерации нет, их очень мало было произведено, а снарядов к ним – еще меньше, потому что они очень дорогие. Как всегда, можно сказать "Слава российской коррупции!". Эти тактические огневые очень редко появляются в составе колонн или эшелонов, которые передвигаются в направлении фронта. За последние два месяца я ни разу не встречал, чтобы ТОС была в составе эшелона или в составе колонны где-нибудь замечена", – сообщил эксперт.

Жданов признал, что эти системы действительно могут нанести значительный ущерб украинским защитникам. Поэтому ВСУ буквально охотятся на "Солнцепеки".

"Как только они появляются в боевых порядках, сразу же уничтожаются всеми доступными средствами. Кстати, мы несколько систем захватили в конце лета – начале осени. Они даже были с боекомплектом и, по-моему, даже были транспортно-заряжающие машины с полным БК. И мы их использовали. Мы ударили по российским войскам их же оружием. Но учитывая, что их очень и очень мало, они больше его не применяют", — подытожил эксперт.