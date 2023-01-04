Франция передаст Украине БТРы Bastion и колесные танки AMX-10RC

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

"Согласили дальнейшее сотрудничество по существенному усилению нашей ПВО и других оборонных возможностей. Также договорились работать над реализацией формулы мира", — отметил Зеленский.

Также он поблагодарил Францию за решение передать Украине легкие танки и БТР Bastion, и за активизацию работы с партнерами в этом же направлении.

Как сообщает BFM TV, в Елисейском дворце отметили, что Франция пришлет Украине легкие боевые бронированные машины AMX-10 RC. При этом там не рассказали подробности об объемах и сроках запланированных поставок.

"Это впервые ВСУ получат танки западной разработки", — подчеркнули в Елисейском дворце.

Что известно об AMX-10 RC

"AMX-10 RC – это легкие танки на колесах, а не на гусеницах, поэтому очень мобильные, правда, старые, но мощные", – отметили в издании.

Серийное производство AMX-10RC осуществлялось с 1976 по 1994 год, в общей сложности было выпущено 457 бронеавтомобилей этого типа. Во французской армии эта техника будет постепенно заменена бронеавтомобилем Jaguar. По состоянию на 2016 год на вооружении французской армии было 248 AMX-10RC.

Бронетрансортер ACMAT Bastion

Bastion – французский многоцелевой бронетранспортер производства компании Acmat, также классифицируется как бронированный полноприводный армейский автомобиль – внедорожник. Эти БТРы использовались в войнах в Африке и на Ближнем Востоке.

Броня автомобиля позволяет защитить экипаж от пуль калибром 7,62 мм и обломков мин.