Франция передаст Украине БТРы Bastion и колесные танки AMX-10RC

Это впервые ВСУ получат танки западной разработки.
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях.
"Согласили дальнейшее сотрудничество по существенному усилению нашей ПВО и других оборонных возможностей. Также договорились работать над реализацией формулы мира", — отметил Зеленский.
Также он поблагодарил Францию за решение передать Украине легкие танки и БТР Bastion, и за активизацию работы с партнерами в этом же направлении.
Как сообщает BFM TV, в Елисейском дворце отметили, что Франция пришлет Украине легкие боевые бронированные машины AMX-10 RC. При этом там не рассказали подробности об объемах и сроках запланированных поставок.
"Это впервые ВСУ получат танки западной разработки", — подчеркнули в Елисейском дворце.
Что известно об AMX-10 RC
"AMX-10 RC – это легкие танки на колесах, а не на гусеницах, поэтому очень мобильные, правда, старые, но мощные", – отметили в издании.
Серийное производство AMX-10RC осуществлялось с 1976 по 1994 год, в общей сложности было выпущено 457 бронеавтомобилей этого типа. Во французской армии эта техника будет постепенно заменена бронеавтомобилем Jaguar. По состоянию на 2016 год на вооружении французской армии было 248 AMX-10RC.
Бронетрансортер ACMAT Bastion
Bastion – французский многоцелевой бронетранспортер производства компании Acmat, также классифицируется как бронированный полноприводный армейский автомобиль – внедорожник. Эти БТРы использовались в войнах в Африке и на Ближнем Востоке.
Броня автомобиля позволяет защитить экипаж от пуль калибром 7,62 мм и обломков мин.
Напомним, по информации издания Politico, Зеленский призвал Вашингтон поставлять современные танки и самолеты, но Байден остался непреклонен.
По информации американских СМИ, США снизили дальность переданных Украине HIMARS во избежание ударов по России.
Между тем, в Германии заявили, что не планируют самостоятельно действовать по отправке танков Leopard Украине, поскольку это делается в координации с другими партнерами по НАТО. Канцлер Олаф Шольц аргументирует это решение "политикой предосторожности".
В ответ секретарь СНБО Алексей Данилов призвал Шольца не ждать, "когда немцы будут воевали под Берлином и под Штудгартом с россиянами".
Ранее ТСН показывал, как 30-тонная чешская гаубица "Дана" и французская LRU уничтожают врагов на Донбассе.