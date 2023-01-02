Передача ВСУ танков Leopard: в Германии назвали условие

В Социал-демократической партии ФРГ отметили, что передача танков "останется во внешнеполитической линии, чтобы не было непродуманных сольных усилий".

Германия не планирует самостоятельно действовать по отправке танков Leopard Украине, поскольку это делается в координации с другими партнерами по НАТО.

Об этом пишет Spiegel.

Член социал-демократической партии Германии Михаэль Мюллер отметил, что передача танков "останется во внешнеполитической линии, чтобы не было непродуманных сольных усилий".

"Такое вооружение можем поставляться только в координации с нашими партнерами по НАТО", – заявил политик.

Мюллер добавил, что США и Франция также имеют системы, подобные Leopard. Однако они не предлагают эти системы для наших воинов.

"Германия хочет безусловно и дальше избегать того, чтобы альянс стал стороной войны", — отметил Мюллер.

В то же время его страна и дальше будет поддерживать Украину самым современным оружием и делать это до тех пор, пока это будет необходимо.

Напомним, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, для Вооруженных сил Украины сейчас наиболее необходимы сейчас гаубицы, а не танки. Также армия нуждается в тяжелом вооружении, чтобы противостоять оккупантам на фронте.

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