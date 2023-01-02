Передавання ЗСУ танків Leopard: у Німеччині назвали умову

В Соціал-демократичній партії ФРН зазначили, що передавання танків "залишатиметься в зовнішньополітичній лінії, щоб не було непродуманих сольних зусиль".

Німеччина не планує самостійно діяти щодо надсилання танків Leopard Україні, оскільки це робиться у координації з іншими партнерами по НАТО.

Про це пише Spiegel.

Член Соціал-демократичної партії Німеччини Міхаель Мюллер зазначив, що передавання танків "залишатиметься в зовнішньополітичній лінії, щоб не було непродуманих сольних зусиль".

"Таке озброєння може поставлятися лише в координації з нашими партнерами по НАТО", - заявив політик.

Мюллер додав, що США й Франція також мають системи, схожі до Leopard. Однак,вони не пропонують ці системи для наших воїнів.

"Німеччина хоче, безумовно, й надалі уникати того, щоб альянс став стороною війни", - зазначив Мюллер.

Водночас його країна й надалі підтримуватиме Україну найсучаснішою зброєю і робитиме це доти, доки це буде необхідно.

Нагадаємо, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, для Збройних сил України найбільш необхідними наразі є гаубиці, а не танки. Також армія потребує важкого озброєння, аби протистояти окупантам на фронті.

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