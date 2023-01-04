Франція передасть Україні БТРи Bastion і колісні танки AMX-10RC

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Погодили подальшу співпрацю щодо суттєвого посилення нашої ППО та інших оборонних спроможностей. Також домовилися працювати над реалізацією формули миру", - зазначив Зеленський.

Також він подякував Франції за рішення передати Україні легкі танки та БТРи Bastion, і за активізацію роботи з партнерами у цьому ж напрямку.

Як повідомляє вмдання BFM TV, у Єлисейському палаці зазначили, що Франція надішле Україні легкі бойові броньовані машини AMX-10 RC. При цьому там не розповіли подробиць про обсяги та терміни запланованих поставок.

"Це вперше ЗСУ отримають танки західної розробки", – наголосили у Єлисейському палаці.

Що відомо про AMX-10 RC

"AMX-10 RC – це легкі танки на колесах, а не на гусеницях, тому дуже мобільні, правда, старі, але потужні", – зазначили у виданні.

Серійне виробництво AMX-10RC здійснювалося від 1976 до 1994 року, загалом було випущено 457 бронеавтомобілів цього типу. У французькій армії ця техніка буде поступово замінена на бронеатомобілі Jaguar. Станом на 2016 рік на озброєнні французької армії було 248 AMX-10RC.

Бронетрансортер ACMAT Bastion

Bastion — французький багатоцільовий бронетранспортер виробництва компанії Acmat, так само класифікується як броньований повнопривідний армійський автомобіль — позашляховик. Ці БТРи застосовувалися у війнах в Африці та на Близькому Сході.

Броня автомобіля дозволяє захистити екіпаж від куль калібром 7,62 мм та уламків мін.