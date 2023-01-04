Франція передасть Україні БТРи Bastion і колісні танки AMX-10RC

Це вперше ЗСУ отримають танки західної розробки.
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.
Про це глава держави повідомив у соцмережах.
"Погодили подальшу співпрацю щодо суттєвого посилення нашої ППО та інших оборонних спроможностей. Також домовилися працювати над реалізацією формули миру", - зазначив Зеленський.
Також він подякував Франції за рішення передати Україні легкі танки та БТРи Bastion, і за активізацію роботи з партнерами у цьому ж напрямку.
Як повідомляє вмдання BFM TV, у Єлисейському палаці зазначили, що Франція надішле Україні легкі бойові броньовані машини AMX-10 RC. При цьому там не розповіли подробиць про обсяги та терміни запланованих поставок.
"Це вперше ЗСУ отримають танки західної розробки", – наголосили у Єлисейському палаці.
Що відомо про AMX-10 RC
"AMX-10 RC – це легкі танки на колесах, а не на гусеницях, тому дуже мобільні, правда, старі, але потужні", – зазначили у виданні.
Серійне виробництво AMX-10RC здійснювалося від 1976 до 1994 року, загалом було випущено 457 бронеавтомобілів цього типу. У французькій армії ця техніка буде поступово замінена на бронеатомобілі Jaguar. Станом на 2016 рік на озброєнні французької армії було 248 AMX-10RC.
Бронетрансортер ACMAT Bastion
Bastion — французький багатоцільовий бронетранспортер виробництва компанії Acmat, так само класифікується як броньований повнопривідний армійський автомобіль — позашляховик. Ці БТРи застосовувалися у війнах в Африці та на Близькому Сході.
Броня автомобіля дозволяє захистити екіпаж від куль калібром 7,62 мм та уламків мін.
Нагадаємо, за інформацією видання Politico, Зеленський закликав Вашингтон постачати сучасні танки та літаки, але Байден залишився непохитним.
За інформацією американських ЗМІ, США зменшили дальність переданих Україні HIMARS для уникнення ударів по Росії.
Тим часом в Німеччині заявили, що не планують самостійно діяти щодо надсилання танків Leopard Україні, оскільки це робиться у координації з іншими партнерами по НАТО. Канцлер Олаф Шольц аргументує це рішення "політикою обережності".
У відповідь секретар РНБО Олексій Данілов закликав Шольца не чекати, "коли німці будуть воювали під Берліном і під Штудгартом із росіянами".
Раніше ТСН показував, як 30-тонна чеська гаубиця "Дана" і французька LRU нищать ворогів на Донбасі.