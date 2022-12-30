Финансовый гороскоп на январь 2023 года

Оригинальность и изобретательность положительно повлияют на ваше финансовое положение. Также помогут социальные сети, общение с друзьями и единомышленниками, привлечение новых и современных технологий для продвижения товаров и услуг.

Чтобы привлечь деньги, следует больше общаться и бывать среди людей или организовывать онлайн-мероприятия. Деньги могут прийти совершенно из неожиданных источников, а мимолетное знакомство может перерасти в крепкую дружбу и деловое партнерство.

В январе могут произойти разные неожиданные события в финансовой сфере. Вы можете неожиданно получить прибыль, либо, наоборот, неожиданно остаться без дохода. Все, конечно, зависит от вашего личного гороскопа. Можно свести риски к минимуму, если опереться на друзей и хороших знакомых, которым вы доверяете - они сыграют важную роль в увеличении вашего дохода, помогут с работой или единичными заработками. Увеличивается шанс получить какую-либо неофициальную, временную или удаленную работу. В этот период также хорошо работать в команде, а не в одиночку.

В январе могут прийти особенно гениальные мысли о том, как заработать или получить деньги другими способами. Обладатели актуальных творческих профессий обретут вдохновение, появятся оригинальные идеи. Удача и везение в финансовой сфере сопутствует тем, кто работает в области современных информационных технологий или каким-то образом связан с высокотехнологичным оборудованием. Люди из прошлого, бывшие партнеры и коллеги будут полезны в решении денежных вопросов, что во многом связано с периодом ретроградного движения Меркурия по Козерогу.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Время перемен, прогресса, новых начинаний в профессиональной сфере и карьере. Январь принесет множество возможностей, связанных с деньгами и деловыми взаимоотношениями. В этом месяце вы можете стать на верный путь осуществления своих целей в финансовых делах, если начнете обучение – это принесет хорошие плоды в будущем, повысит уровень вашей квалификации. В любом случае вы должны будете усердно учиться и работать, чтобы раскрутить колесо своих дел и получить хороший результат.

ТЕЛЕЦ

Ваши действия в январе оказывают значительное влияние на последующие месяцы всего 2023 года. Сформулируйте, ясно представьте свои цели и начните работать в их направлении. Ищите и не упускайте открывающиеся новые возможности, интересные идеи. Ваша энергия - на подъеме, настало время действовать. Важная тема в этом месяце - независимость. Лучше всего рассчитывать только на свои силы, шагать вперед решительно и смело, ярко проявлять свою индивидуальность. Время дипломатии и заключения союзов придет позже.

БЛИЗНЕЦЫ

Это месяц посева. То, что вы посеете в январе, будет приносить плоды в последующие годы. Однако не следует ждать немедленных результатов уже в этом году: семенам, брошенным в почву, надо набраться сил и прорасти. Позвольте себе заняться тем, что вам больше всего нравится, вызывает у вас наибольшее вдохновение. Быть может, именно это дело и приведет вас к желанному успеху и поможет повысить уровень вашего финансового комфорта. Внесите в свою жизнь как можно больше нового: знакомьтесь с новыми людьми, пробуйте делать то, чем вы никогда прежде не занимались.

РАК

Вы испытываете сильное желание идти вперед и действовать немедленно, однако большое количество мелких деталей требует вашего внимания и замедляет продвижение. Попробуйте не торопиться, расслабиться, проявить дипломатичность и такт, постараться понять своих партнеров. Таким образом вы сбережете свои энергию и нервы. При этом сможете получить дополнительные ресурсы со стороны других людей. В первой половине января вероятны задержки с выплатами, взаиморасчетами, однако не стоит торопить события – во второй половине месяца все наладится.

ЛЕВ

Развивайте в себе терпение, анализируйте ситуацию, укрепляйте партнерские отношения – все это поможет улучшить ситуацию в финансовой сфере. Хорошее время для общения с интересными людьми, недолгих путешествий, встреч со старыми друзьями. Вас переполняют идеи, связанные с новой темой, недавно вошедшей в вашу жизнь. И самое интересное - чем больше вы делитесь своими идеями, тем больше их к вам приходит и тем более гармонично это влияет на ваше материальное положение.

ДЕВА

Вероятно, вы потратите в этом месяце больше денег, чем рассчитывали, но зато сделаете это с удовольствием. Новые начинания сталкиваются с препятствиями. Это вполне закономерно: просто природные ритмы помогают вам взглянуть на свое дело более трезво и объективно. Если то, что вы задумали, не способно выдержать ни малейшего неблагоприятного воздействия, то, может быть, не надо тратить время и энергию на столь эфемерные замыслы? Сосредоточьтесь на самом главном, засучите рукава и как следует поработайте - тогда этот месяц поможет вам значительно укрепить свои позиции.

ВЕСЫ

Вы будете захвачены чем-то новым, возникшим в вашей жизни в декабре 2022-го. Вдруг обнаружите, что к желанной цели ведет множество самых разных путей, и каждый из них по-своему интересен. При этом совершенно нормально, если вы захотите немного отвлечься и испытать разные возможности. Главное, чтобы вы все-таки не забывали, что для вас является самым важным – семейные, любовные отношения или личный финансовый успех. Прекрасный месяц для путешествий, особенно если вы отправитесь в новую для вас страну.

СКОРПИОН

Встречайтесь с новыми людьми, накапливайте впечатления - все это вам однажды, так или иначе, пригодится если не в январе 2023-го, то в течение года точно. Пришло время несколько сбавить темп в профессиональных делах, пересмотреть свои взаимоотношения с деньгами и понять, что важно не только то, что вы делаете, но и как вы это делаете. Надо, чтобы результаты работы нравились в первую очередь вам самим. Обратите внимание на близких людей семью, родителей - как на них повлияла ваша увлеченность новым делом в январе?

СТРЕЛЕЦ

В последние месяцы 2022 года вы представляли себе свой новый замысел в самых общих чертах, и этого было достаточно. Теперь же вам необходимо подойти к делу более детально, досконально разобраться в том, чем вы занимаетесь. Иначе в январе в вашем проекте могут обнаружиться слабости, препятствующие достижению успеха. Не жалейте времени для того, чтобы побыть в уединении, подумать, попытаться разгадать то, что вам кажется непонятным. Вероятно, именно в этом месяце вы сможете увидеть первые результаты того нового дела, которое появилось в вашей жизни в 2022 году.

КОЗЕРОГ

То, что ранее казалось незыблемым, вдруг разрушается. Сложно достичь гармонии, результаты вашей деятельности пока что могут быть не материальными, а проявятся в первую очередь в вашей способности владеть ситуацией и оказывать влияние на других людей. Смело берите на себя роль руководителя, не бойтесь принять участие в конкурсе или соревновании. От того, насколько успешно вы проявите сейчас свои организаторские способности, зависит дальнейшее продвижение вашего проекта, имущественный и финансовый комфорт.

ВОДОЛЕЙ

И вот наступил этап, когда вы понимаете, что некоторые из начинаний не оправдали себя и не принесли дохода. С чем-то приходится расставаться, возникает понимание, что вы полностью не владеете ситуацией, и от этого немного печально. Тот опыт, который вы накопили за прошедшие месяцы 2022 года, очень ценен, он позволят вам более активно и успешно идти дальше. Так не печальтесь, а лучше помечтайте о том, что ждет вас впереди, поработайте над этим и вы достигнете желаемого финансового уровня уже весной 2023 года.

РЫБЫ

Беспокойный месяц, возникают неожиданные возможности, но в будущем они будут сопровождаться препятствиями. Если вы справитесь с личностным кризисом и преодолеете себя, то сможете достичь определенности уже к концу января. Сидеть и бездействовать сейчас просто невозможно, вам необходимо что-то делать, куда-то бежать. Стремление что-то начать и сразу же чего-то добиться чрезвычайно сильно, поэтому чтобы избежать немедленного разочарования, важно знать, что сейчас еще не время для достижений и получения денег.

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