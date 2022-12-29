Любовный гороскоп на январь 2023 года

Романтическая атмосфера в январе 2023-го более легкая и непринужденная, способствует возобновлению взаимоотношений. При этом следует учитывать тот факт, что в людях пробуждается желание проявить свою индивидуальность, что иногда партнера может приводить в замешательство.

С 3 января Венера входит в дружелюбный знак Водолея и будет перемещаться по этому знаку до 27 января, транзит формируются наилучшие условия для проявления своих чувств. В этот период люди стремятся к свободе и независимости, что не всегда благоприятно для личных взаимоотношений.

Ретроградный Меркурий помогает наладить давние отношения, пересмотреть свою роль в них, значимость партнеров друг для друга. До 13 января продолжается период ретро-Марса – транзит особенным образом воздействует на мужчин. В этот период представители сильного пола стремятся домой, в семью, к бывшим женам и романтическим подругам.

Венера в Водолее способствует дружеским отношениям, а также их преобразованию в романтические и наоборот. Любовные отношения, начавшиеся в январе, для окружающих могут казаться странными, необычными, но, даже если они закончатся, бывшие партнеры останутся друзьями. Часто причиной образования или возобновления взаимоотношений в этот период является общий интерес, высокие идеалы, а не страсть и нежные чувства.

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ОВЕН

Долгий период душевных терзаний заканчивается, и приходит определенность. Месяц терпеливого, неторопливого развития любовных взаимоотношений. Если вы одиноки, попробуйте отпустить те эмоции, которые мешают вам обрести личное счастье, и откройте для себя новые возможности. Во второй половине января может произойти встреча с человеком, с которым завяжутся долгие романтические отношения, со временем - с большой долей вероятности - они станут семейными.

ТЕЛЕЦ

Позвольте вашим любовным отношениям развиваться естественно и не ускоряйте события. Понаблюдайте за партнером, как он созревает к принятию ответственности, созданию семьи и как проявляет собственный характер. Сейчас еще можно что-то откорректировать в отношениях, чтобы свести к минимуму возможные неприятности в будущем. Но не рвитесь агрессивно вперед, не давите на партнера - иначе лишь испытаете разочарование в любви. Вполне возможно, что вы подвергнете сомнению чувства партнера.

БЛИЗНЕЦЫ

Может прийти осознание того, что ваши ожидания в отношении партнера нереалистичны. Это совершенно нормально: далеко не каждому из семян, брошенных в почву, суждено принести плоды. Месяц благоприятен для встреч с давними знакомыми, посещения различных мероприятий, на одном из которых может произойти судьбоносная встреча. В любом случае январь благоприятен для поиска своего идеального партнера или возврата к старым взаимоотношениям, которые оказались для вас дорогими, но почему-то неожиданно закончились.

РАК

Приготовьтесь ждать от любимого человека - то одного, то другого. В любовных отношениях в январе меньше кризисов, чем в предыдущие месяцы. Хорошее время для серьезных разговоров с партнером, обсуждения накопленных друг к другу претензий, после чего ваши отношения станут гармоничнее. Вполне возможно, что вы вместе придете к тому, что нужно либо переходить на следующий уровень – создавать семью, рожать детей, обзаводиться хозяйством, либо заканчивать вялотекущие отношения.

ЛЕВ

По возможности обсуждайте с любимым человеком все дела, особенно касающиеся финансовых вопросов. Существующие отношения под угрозой, но если вы не будете перетягивать одеяло на себя, то все кризисы удастся преодолеть с минимальными напряжениями. Январь благоприятен для открытия семейного бизнеса. Обратите внимание на коллег, деловых партнеров, сотрудников – вполне возможно, что среди них есть человек, который вам необходим для обретения личного счастья.

ДЕВА

В этом месяце обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы гармонизировать сферу личную жизнь, найти своего идеального партнера и установить с ним полезные, сбалансированные любовные отношения. Будьте среди людей, принимайте активное участие в социальной жизни – это поможет вам достичь равновесия и избавиться от эмоциональных переживаний. На одной из деловых встреч, может вспыхнуть взаимный интерес и завязаться служебный роман.

ВЕСЫ

Январь принесем вам много счастливых моментов в личные взаимоотношения. Вдруг все становится ясно и понятно, а партнер искренне признает свои ошибки, после чего вы вместе примите решение и перейдете на следующий уровень. Время интересных знакомств, сфера романтики и любви становится более гармоничной. Если вы одиноки и хотели бы найти романтического партнера, попробуйте написать тем из ваших друзей, с кем вы давно не общались. Встречи со старыми знакомыми помогут вам восполнить запасы вдохновения и обрести личное счастье.

СКОРПИОН

Используйте любую возможность для путешествий или краткосрочных поездок. Это хороший, продуктивный месяц для тех, кто в поиске своего личного счастья. Творческие увлечения, посещение общественных мероприятий, совместная деятельность с представителями противоположного пола, способствует судьбоносным встречам. В этом месяце жизнь становится более интересной и романтичной. Появляется большое количество потенциальных партнеров, сотрудников, союзников, и может быть непросто решить, кто из них больше подходит для вас.

СТРЕЛЕЦ

Много работы, повседневных хлопот и забот, поэтому на личную жизнь времени практически нет. Вполне вероятно, что вы будете ограничены в ресурсах, поэтому и создать атмосферу романтики и отдыха, не всегда удается. И все равно не поддавайтесь пессимизму, тот, кто рядом, любит вас вне зависимости от того, есть деньги или нет. А когда предоставляется возможность провести время с любимым человеком или отдохнуть, старайтесь максимально восстанавливать силы. Романтический партнер поможет вам "перезарядить аккумуляторы".

КОЗЕРОГ

В январе удастся достичь гармонии и психологического спокойствия. Люди из прошлого и бывшие партнеры самым неожиданным образом могут появиться в вашей жизни и полностью ее преобразить в лучшую сторону. Не упускайте возможность отправиться в поездку - там вас тоже может ждать встреча, которая впоследствии окажется важной. Не спешите принимать окончательное решение и связывать себя, какими бы то ни было обязательствами до конца месяца, иначе погрязнете в бесконечных колебаниях и сомнениях.

ВОДОЛЕЙ

Позвольте себе побыть переменчивым, необязательным и поверхностным человеком - конечно, полагаясь при этом на свое чувство меры. Считайте, что судьба предоставила вам возможность как следует оглядеться и переоценить ваши романтические связи или брачные взаимоотношения. Вы тонко чувствуете гармонию и красоту, стремитесь к свободе и можете помочь окружающим вас людям сделать жизнь более приятной. К концу января появится потребность окончательно определиться в сфере любовных взаимоотношений.

РЫБЫ

В один из наиболее благоприятных месяцев для личных взаимоотношений. Для него характерно стремление к взаимопониманию, эмоциональной близости, душевному комфорту. У вас может возникнуть стремление проверить свои отношения с другими людьми на прочность, разобраться, все ли в них обстоит нормально. Однако личные эмоциональные отношения не выдерживают "разборки на винтики". Если вы дадите волю своей ревности и подозрительности, то просто осложните жизнь - и себе, и близкому человеку. Этот месяц требует от вас спокойствия, терпения и понимания.

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