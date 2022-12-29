Под зорким глазом ФСБ: в Беларуси снова заметили иранских инструкторов

Именно эти инструкторы координировали запуски "шахидов" по объектам инфраструктуры Украины.

В Беларуси заметили группу иранских инструкторов, обучающих российских военных и координирующих запуск дронов-камикадзе типа "Shahed".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Местное подполье продолжает следить за ситуацией в Беларуси. В селе Микуличи, что в Гомельской области, замечена группа иранских инструкторов, офицеров КСИР (Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана, существующая параллельно с вооруженными. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Иранцы находятся под усиленной охраной российских нацгвардейцев и офицеров ФСБ. По информации от белорусских партизан, эти инструкторы координировали запуски "шахидов" по объектам инфраструктуры Киевщины, северных и западных областях Украины.

Кроме того, россияне полностью взяли на себя контроль над авиабазами в Барановичах и Лиде и продолжают использовать их для нанесения ударов по территории Украины.

Напомним, что вчера, 28 декабря, Россия атаковала южные и восточные области иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Сегодня, кроме массированного ракетного удара, оккупанты снова атаковали Украину дронами.

Преступная "помощь" Ирану

В предыдущий раз иранских инструкторов, помогающих россиянам запускать дроны, заметили в Беларуси в конце октября

Ранник ОП Алексей Арестович сказал, что Украина знает, что иранские военные находятся в Крыму и ВСУ даже дважды наносили по ним удары.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Иран передал России новую партию дронов. В общей сложности оккупанты получили 250 Shahed-136.

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