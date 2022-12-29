Під пильним оком ФСБ: у Білорусі знову помітили іранських інструкторів

Саме ці інструктори координували запуски "шахідів" по об’єктах інфраструктури України.

У Білорусі помітили групу іранських інструкторів, які навчають російських військових та координують запуски дронів-камікадзе типу "Shahed".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Місцеве підпілля продовжує слідкувати за ситуацією в Білорусі. У селі Микулічі, що в Гомельській області, помічена група іранських інструкторів, офіцерів КВІР (Корпус вартових ісламської революції – військова гілка виконавчої влади Ірану, що існує паралельно зі збройними силами. – Ред.)", – йдеться в повідомленні.

Іранці перебувають під посиленою охороною російських нацгвардійців та офіцерів ФСБ. За інформацією від білоруських партизанів, саме ці інструктори координували запуски "шахідів" по об’єктах інфраструктури Київщини, північних та західних областях України.

Крім того, росіяни повністю перебрали на себе контроль над авіабазами у Барановичах та Ліді та продовжують використовувати їх для завдання ударів по території України.

Нагадаємо, що вчора, 28 грудня, Росія атакувала південні та східні області іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Сьогодні, крім масованого ракетного удару, окупанти знову атакували Україну дронами.

Злочинна "допомога" Ірану

Попереднього разу іранських інструкторів, які допомагають росіянам запускати дрони, помітили у Білорусі в кінці жовтня

Рандник ОП Олексій Арестович сказав, що Україна знає, що іранські військові перебувають у Криму і ЗСУ навіть двічі завдавали по них ударів.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Іран передав Росії нову партію дронів. Загалом окупанти отримали 250 Shahed-136.

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