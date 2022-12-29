Гороскоп кохання на січень 2023 року

Романтична атмосфера у січні 2023 року більш легка та невимушена, сприяє відновленню взаємин. Водночас слід враховувати той факт, що в людях прокидається бажання проявити свою індивідуальність, що іноді партнера може збентежувати.

Від 3 січня Венера входить у доброзичливий знак Водолія і переміщатиметься цим знаком до 27 січня, транзит формуються найкращі умови для прояву своїх почуттів. У цей період люди прагнуть свободи та незалежності, що не завжди сприятливо для особистих взаємин.

Ретроградний Меркурій допомагає налагодити давні стосунки, переглянути свою роль них, значущість партнерів одне для одного. До 13 січня триває період ретро-Марса – транзит особливо впливає на чоловіків. У цей період чоловіки прагнуть додому, в сім'ю, до колишніх дружин і романтичних подруг.

Венера у Водолії сприяє дружнім взаєминам, а також їхньому перетворенню на романтичні та навпаки. Любовні стосунки, що розпочалися у січні, для оточення можуть здаватися дивними, незвичайними, але навіть якщо вони закінчаться, колишні партнери залишаться друзями. Часто причиною утворення чи відновлення взаємин у цей період є загальний інтерес, високі ідеали, а не пристрасть та ніжні почуття.

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ОВЕН

Довгий період душевних мук закінчується і приходить визначеність. Місяць терплячого, неквапливого розвитку любовних взаємин. Якщо ви самотні, спробуйте відпустити ті емоції, які заважають вам знайти особисте щастя та відкрийте для себе нові можливості. У другій половині січня може відбутися зустріч із людиною, з якою зав'яжуться довгі романтичні стосунки, згодом, з великою ймовірністю, вони стануть сімейними.

ТЕЛЕЦЬ

Дозвольте вашим любовним стосункам розвиватись природно і не прискорюйте події. Спостерігайте за партнером, як він дозріває до прийняття відповідальності, створення сім'ї та як виявляє власний характер. Наразі ще можна щось відкоригувати у стосунках, щоб звести до мінімуму можливі неприємності у майбутньому. Але не рвіться агресивно вперед, не тисніть на партнера — інакше лише зазнаєте розчарування у коханні. Цілком можливо, що ви поставите під сумнів почуття партнера.

БЛИЗНЯТА

Може прийти усвідомлення того, що ваші очікування щодо партнера є нереалістичними. Це абсолютно нормально: далеко не кожному з насіння, кинутого в ґрунт, судилося принести плоди. Місяць сприятливий для зустрічей із давніми знайомими, відвідування різних заходів, на одному з яких може відбутися доленосна зустріч. У будь-якому разі січень сприятливий для пошуку свого ідеального партнера або повернення до старих взаємин, які виявилися для вас дорогими, але чомусь несподівано закінчилися.

РАК

Приготуйтеся очікувати від коханої людини то одного, то іншого. У любовних стосунках у січні менше криз, ніж у попередні місяці. Гарний час для серйозних розмов з партнером, обговорення нагромаджених одне до одного претензій, після чого ваші стосунки стануть гармонійнішими. Цілком можливо, що ви разом прийдете до того, що потрібно або переходити на наступний рівень – створювати сім'ю, народжувати дітей, мати господарство, або закінчувати мляві взаємини.

ЛЕВ

За можливості, обговорюйте з коханою людиною всі справи, що стосуються фінансових питань. Наявні взаємини під загрозою, але якщо ви не перетягуватимете ковдру на себе, то всі кризи вдасться подолати з мінімальними напруженнями. Січень сприятливий для започаткування сімейного бізнесу. Зверніть увагу на колег, ділових партнерів, співробітників – цілком можливо, що серед них є людина, яка вам потрібна для набуття особистого щастя.

ДІВА

Цього місяця обставини складаються якнайкраще для того, щоб гармонізувати сферу особистого життя, знайти свого ідеального партнера та встановити з ним корисні, збалансовані любовні стосунки. Будьте серед людей, беріть активну участь у соціальному житті – це допоможе вам досягти рівноваги та позбутися емоційних переживань. На одній із ділових зустрічей може спалахнути взаємний інтерес та почати службовий роман.

ТЕРЕЗИ

Січень принесемо вам багато щасливих моментів у особисті стосунки. Раптом все стає зрозуміло, а партнер щиро визнає свої помилки, після чого ви разом ухвалите рішення і перейдете на наступний рівень. Час цікавих знайомств, сфери романтики та кохання стають більш гармонійними. Якщо ви самотні і хотіли б знайти романтичного партнера, спробуйте написати тим вашим друзям, з ким ви давно не спілкувалися. Зустрічі зі старими знайомими допоможуть вам заповнити запаси натхнення та отримати особисте щастя.

СКОРПІОН

Використовуйте будь-яку можливість для подорожей та короткострокових поїздок. Це гарний, продуктивний місяць для тих, хто шукає свого особистого щастя. Творчі захоплення, відвідування громадських заходів, спільна діяльність із представниками протилежної статі, сприяє доленосним зустрічам. Цього місяця життя стає більш цікавим і романтичним. З'являється велика кількість потенційних партнерів, співробітників, союзників, і можливо непросто вирішити, хто з них більше підходить для вас.

СТРІЛЕЦЬ

Багато роботи, повсякденних турбот та клопотів, тому на особисте життя часу практично немає. Цілком ймовірно, що ви будете обмежені в ресурсах, тому й створити атмосферу романтики та відпочинку не завжди вдається. Але однаково не піддавайтеся песимізму, той, хто поряд, кохає вас незалежно від того, є гроші чи ні. А коли надається можливість провести час із коханою людиною або відпочити, намагайтеся максимально відновлювати сили. Романтичний партнер допоможе вам "перезарядити акумулятори".

КОЗОРІГ

У січні вдасться досягти гармонії та психологічного спокою. Люди з минулого і колишні партнери несподіваним чином можуть з'явитися у вашому житті і повністю його перетворити на краще. Не упускайте можливість вирушити в поїздку — там на вас теж може чекати зустріч, яка згодом виявиться важливою. Не поспішайте ухвалювати остаточне рішення і пов'язувати себе, будь-якими зобов'язаннями до кінця місяця, інакше загрузнете у нескінченних коливаннях і сумнівах.

ВОДОЛІЙ

Дозвольте собі побути мінливою, необов'язковою і поверховою людиною — звичайно, покладаючись водночас на своє почуття міри. Вважайте, що доля надала вам можливість як слід озирнутися і переоцінити ваші романтичні зв'язки чи шлюбні взаємини. Ви тонко відчуваєте гармонію і красу, прагнете свободи і можете допомогти оточенню зробити життя приємнішим. До кінця січня виникає потреба остаточно визначитися у сфері любовних взаємин.

РИБИ

Один із найбільш сприятливих місяців для особистих взаємин. Для нього характерне прагнення взаєморозуміння, емоційної близькості, душевного комфорту. У вас може виникнути прагнення перевірити свої стосунки з іншими людьми на міцність, розібратися, чи все в них нормально. Проте особисті емоційні стосунки не витримують «розбірки на гвинтики». Якщо ви дасте волю своїм ревнощам і підозрілості, то просто ускладните життя — і собі, і близькій людині. Цей місяць вимагає від вас спокою, терпіння та розуміння.

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