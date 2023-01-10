Сенатор США сравнил Путина с Гитлером и призвал увеличить военную помощь Украине

Сенатор заявил, что военная помощь Украине это не благотворительность, а личный интерес стран Запада

Американский сенатор Ангус Кинг сравнил действия российского диктатора Владимира Путина с действиями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и призвал сделать все возможное, чтобы его остановить.

Об этом он заявил в интервью изданию CBS News после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на прошлой неделе.

Кинг заявил, что Гитлера можно было остановить в начале его агрессивной политики, но этого не произошло и по всему миру погибли 55 миллионов человек. Российский диктатор Владимир Путин хочет восстановить СССР и его нужно остановить, помогая Украине.

"Было бы катастрофически прекратить помощь Украине в этот момент. Я просто попросил бы тех людей, которые поднимают эту шумиху, почитать немного истории. Погуглите Судеты в 1938 году, Рейнскую область в 1936 году, когда Гитлера можно было остановить", — подчеркнул сенатор.

Он рассказал о двух факторах, требующих серьезно нарастить военную помощь Украине именно сейчас.

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"Прежде всего — это защита украинцев. Я имею в виду, что их просто бьют. Это слишком мягкое слово с точки зрения их энергетической инфраструктуры. Итак, часть противовоздушной обороны, ракеты Patriot. Но то, что происходит на востоке, есть Это, по сути, окопной войной, это почти Первая мировая война, это ужасно, и эта бронированная техника предназначена для борьбы с этим, мы должны дать украинцам шанс бороться с этим вторжением. на запад в Хьюстон, Техас, была оккупирована иностранным государством. Так же вся восточная граница Украины оккупирована. И именно там будет эта борьба. И поэтому эти маневренные транспортные средства будут столь важны", — подчеркнул Кинг.

Также сенатор заявил, что военная помощь Украине – это не благотворительность, а личный интерес стран Запада. Он подчеркнул, что украинцы сейчас воюют за западные ценности, поэтому должны рассчитывать на поставку военной помощи.

Кинг отметил, что для обеспечения учета помощи, оказываемой странами Запада, Украина сотрудничает с ведущими аудиторскими и бухгалтерскими компаниями.

"Мы встречались со многими офицерами и рядовыми, их финансистами… Они учитывают каждую запчасть, которая поступает в страну. Кроме того, у нас есть генеральный инспектор из Пентагона, который приедет, кажется, в следующем месяце. Я был очень поражен уровнем подотчетности. И потому этот аргумент о том, что деньги как-то тратятся впустую, я не думаю, что он выдерживает критики", — сказал сенатор.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить все необходимое вооружение, чтобы дать отпор российским захватчикам.

Также мы информировали, что Франция передаст Украине БТР Bastion и колесные танки AMX-10RC.

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